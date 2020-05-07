В Приморье отложили издание юбилейной книги памяти о местных героях СССР

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Издание книги обо всех приморских героях СССР, которую Приморский краевой совет ветеранов планировал выпустить к 9 мая, откладывается как минимум до 23 июня из-за простоя полиграфического предприятия. Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель совета Дмитрий Григорович.

"К сожалению ситуация с коронавирусом и ограничительными мерами повлияла на наши планы. Сейчас "Дальпресс" (крупнейший полиграфический комплекс Дальнего Востока - прим. ТАСС) не работает, хотя весь материал мы сдали в набор давно, прямо перед введением в крае режима самоизоляции. Но мы все равно с оптимизмом смотрим в будущее. Книга все равно выйдет, пусть и позже", - сказал Григорович.

Он добавил, что сейчас Приморский краевой совет ветеранов рассматривает дату 23 июня как возможный новый срок издания книги. Работа над ней идет уже три года. Исследователи используют не только приморские, но и архивы в других частях России, в том числе в Москве. За годы войны на фронт из Приморья было призвано более 200 тыс. человек, тысячи ушли на фронт добровольцами, и свыше 30 тыс. жителей края не вернулись обратно.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщал ТАСС в конце марта, региональный совет ветеранов собирался к Дню Победы выпустить энциклопедию "Приморье и приморцы в Великой Отечественной войне", в которой будет информация по героям СССР из каждого района края.