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Над всей Еврейской АО 9 мая пролетит строй истребителей

В регионе авиапарад состоится впервые
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© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС, 7 мая. Авиапарад в Еврейской автономной области в День Победы сможет наблюдать каждый житель Еврейской автономной области, строй истребителей пролетит над всей территорией региона. Об этом написал в Instagram врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

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"Вместо привычного митинга и запланированного парада, главное действо развернется в небе. 9 мая каждый из нас сможет увидеть в небе строй из двух пар истребителей. Они пролетят над всей областью. Так летчики поздравят жителей региона с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Гольдштейн.

В четверг тренировочный пролет состоится над Биробиджаном, уточнил Гольдштейн. Глава области напомнил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации основные торжества, посвященные Дню Победы пройдут позже. "Мы обязательно их проведем достойно и на высоком уровне. Но и 9 Мая мы отпразднуем достойно, хоть и онлайн! 75-летие Победы обязано быть ярким и памятным событием", - написал Гольдштейн.

Ранее сообщалось, что Гольдштейн обратился к командованию Дальневосточным объединением авиации с просьбой провести воздушный парад не только над Биробиджаном, но и над другими населенными пунктами региона. Авиапарад в области состоится впервые.

Президент РФ Владимир Путин заявил о переносе парада Победы и акции "Бессмертный полк" 9 мая в связи с пандемией. После того, как угроза распространения заболевания отступит, торжественные мероприятия, в том числе шествие "Бессмертного полка", состоятся в 2020 году.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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