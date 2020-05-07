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В Петербург прибыл вывозной спецрейс из Китая

На самолете вернулись почти 130 россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Специальный рейс, организованный для вывоза россиян из Шанхая, застрявших там из-за пандемии коронавируса и отмены международного авиасообщения, прибыл в петербургский аэропорт Пулково, следует из данных онлайн-табло авиаузла. Рейс был задержан на 3 часа.

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"Прибыл", - сказали ТАСС в справочной аэропорта Пулково.

Лайнер авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из аэропорта Шанхая 6 мая. На его борту в Россию отправились 127 человек, среди которых жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга, Челябинска, Ростовской области, Новосибирской области и Приморского края.

После посадки в Пулково и высадки части пассажиров, самолет полетит в Москву.

Сошедших с рейса в Петербурге осмотрят врачи и выдадут предписание о прохождении обязательной самоизоляции в течение 14 дней. После этого жителей Петербурга и Ленинградской области развезут по домам, а жителей других регионов поместят в обсерватор в городе. Они смогут покинуть его через две недели и самостоятельно добраться до дома.

Теги
РоссияКитайСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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