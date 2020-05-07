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Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных рейсов до 15 мая

Речь идет о некоторых странах Юго-Восточной Азии, Турции, Испании и США

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ опубликовала предварительный график вывозных авиарейсов для россиян из ряда стран Юго-Восточной Азии, Турции, Испании и США на 10-15 мая. Это следует из сообщения в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

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На воскресенье, 10 мая, запланирован вывозной рейс из Денпасара (Индонезия) в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге. Во вторник, 12 мая, планируются рейсы Хошимин (Вьетнам) - Санкт-Петербург - Москва, а также напрямую в Москву из Кишинева, Ханоя и Сейшел. На 13 мая намечен перелет Бангкок (Таиланд) - Санкт-Петербург - Москва. В четверг, 14 мая, планируются рейсы Гоа - Ростов-на-Дону - Москва, перелеты Тенерифе - Барселона - Санкт-Петербург - Москва, а также прямой рейс в Москву из Нью-Йорка. 15 мая запланирован вывозной рейс из Антальи (Турция) в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге.

Ранее министерство опубликовало график вывозных рейсов на 7-9 мая из Токио, Тель-Авива, Стамбула, Франкфурта-на-Майне, Бейрута, Каракаса и Аликанте.

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