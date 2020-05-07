В Находке открыли третий госпиталь для больных с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Третий госпиталь для пациентов с COVID-19 открыли власти Находки в Приморском крае на площадке одной их местных баз отдыха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии в четверг.

"До сегодняшнего дня у нас было два госпиталя для пациентов с коронавирусом примерно на 80 мест в общей сложности, но они уже заполнены. Поэтому сегодня открылся третий госпиталь на площадке одной из местных баз отдыха, туда уже отправлены первые пациенты. Планируется, что новый госпиталь будет принимать больных с легким течением заболевания", - рассказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что максимальная загрузка нового стационара достигает 150 человек, но пока здесь подготовлены 40 мест. Власти города продолжают ежедневно дезинфекцию городских улиц, остановок автобусов и подъездов. К настоящему моменту продезинфицировано 3613 подъездов. С 3 по 5 мая административные комиссии составили 379 протоколов на жителей города за появление в общественных местах без средств индивидуальной защиты, нарушение правил самоизоляции и нахождение в местах отдыха, закрытых для посещения.

С 8 мая будет ограничен въезд и выезд из города Находка на юге края для всех, кроме граждан, которые работают на предприятиях непрерывного цикла. Темпы роста инфицированных коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые и составляют 16,4%. Неблагоприятная ситуация складывается из-за того, что у сотрудников скорой помощи, у которых ранее был выявлен коронавирус, расширяется круг контактов. Поэтому растет количество заразившихся.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.