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Пандемия коронавируса нового типа

В Находке сотрудники скорой помощи получили повторный отрицательный тест на коронавирус

Речь идет о 17 медработниках

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Повторное тестирование на COVID-19 показало отсутствие вируса у 17 сотрудников скорой помощи города Находка в Приморском крае, в связи с чем они отправлены домой. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморья.

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"Стали известны результаты повторного теста на коронавирус сотрудников скорой помощи Находки. Диагноз не подтвердился. Как сообщил главный врач Находкинской СМП Андрей Джирма, домой к своим семьям смогли вернуться 17 человек, находящихся на карантине в обсерваторе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с положительной динамикой на поправку идут и те медработники скорой, которые находятся на лечении. Несколько из них уже выписаны на амбулаторное долечивание. Те, кто находился на домашнем лечении с бессимптомным течением болезни, также по результатам компьютерной томографии будут выписаны в ближайшее время.

Планируется, что с 9 мая в Находке на линию выходят бригады местных специалистов, которые были отстранены на время от работы и находились на карантине, как контактные с теми, у кого официально был подтвержден COVID-19. Все девять бригад приступят к работе, поэтому врачи и медсестры из других районов Приморья, которые пришли на помощь, смогут вернуться к себе домой.

24 апреля на скорой помощи Находки был зарегистрирован массовый очаг заражения коронавирусной инфекцией, все сотрудники были отправлены на карантин. Для обеспечения бесперебойной работы "скорой" в город приехали медицинские работники из других районов Приморья.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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