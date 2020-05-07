В Хабаровском крае увеличили территорию нацпарка "Шантарские острова"

ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Площадь национального парка "Шантарские острова" в Хабаровском крае увеличили почти на 1,5 тыс. га, сообщила Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье". На территории будут развивать туристическую инфраструктуру, уточнили ТАСС в дирекции.

"Правительство Российской Федерации постановляет: расширить территорию национального парка "Шантарские острова" за счет отнесения к его территории земель лесного фонда площадью 1 380 гектаров и земель особо охраняемых территорий и объектов площадью 86,785 гектара в Тугуро - Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края", - говорится в сообщении на сайте.

Национальный парк "Шантарские острова" расположен в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края на 17 островах Шантарского архипелага, а также на прилегающей к островам акватории Охотского моря шириной от двух до пяти километров. Общая площадь парка составляла 515,5 тыс. гектаров.

В дирекции ТАСС уточнили, что с переводом земель из категории лесных в природоохранные появилась возможность развивать туристическую инфраструктуру, работы теперь можно проводить без разрешения ответственных за лесные земли структур. "Мы делаем туристические стоянки, облагораживаем территорию, хотим сделать аэродром для самолетов малой авиации, чтобы можно было возить туристов", - сказал представитель "Заповедного Приамурья".

Парк славится своей природой. Это скалистые с многочисленными водопадами острова, где можно наблюдать выходы цветных поделочных камней. К островам приплывают гренландские и японские киты и косатки, на самих островах обитают краснокнижные птицы, медведи, в береговой зоне - тюлени. Острова труднодоступны, попасть туда можно только в летние месяцы. Сейчас туристов возят либо вертолетами до ближайших баз на материке, а далее переправляют на катерах, либо с помощью автомобильного и водного транспорта.

С середины XIX века район Шантарских островов служил одним из основных участков добычи китов в северной части Тихого океана. Как сообщает "Заповедное Приамурье", отдельные объекты береговой инфраструктуры китобойного промысла сохранились на острове Большой Шантар, они представляют историческую ценность.