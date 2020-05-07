МЧС с начала апреля продезинфицировало 820 лечебных и 615 образовательных учреждений

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с начала апреля продезинфицировали более 820 лечебных и 615 образовательных учреждений с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Всего специальными растворами обработано около 18 тыс. социально значимых объектов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"С начала апреля подразделениями МЧС России в регионах России обработано порядка 18 тыс. социально значимых объектов общей площадью почти 5,5 млн кв. м, - сказали в пресс-службе. - Продезинфицировано более 820 лечебных учреждений общей площадью около 850 тыс. кв. м, 615 образовательных учреждений общей площадью более 1 млн кв. м".

Кроме того, как отметили в МЧС, специальная санитарная обработка проведена на почти 2,4 тыс. объектах социального обслуживания общей площадью 1,3 млн кв. м, продезинфицировано более 14 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 2,2 млн кв. м. Также специалисты ведомства продезинфицировали более 3,3 тыс. км дорог и около 32,3 тыс. единиц техники, в том числе почти 20 тыс. - МЧС России.

В самом министерстве также принимаются профилактические меры. К настоящему времени обработано более 18,6 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 14,8 млн кв. м. "Работы по дезинфекции осуществляются в предназначенной для этого экипировке и с применением специального раствора", - добавили в МЧС.