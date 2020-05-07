В одном из районов ХМАО запретили весеннюю охоту из-за лесного пожара

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая. /ТАСС/. Запрет на весеннюю охоту введен с 7 мая в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за возникшего лесного пожара на площади в семь гектаров в пойме реки Конды. Об этом сообщается в Instagram -аккаунте регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

"С 7 [мая] в Кондинском районе запрещена весенняя охота на пернатую дичь. Причина введения запрета на охоту в районе - лесной пожар, возникший в пойме реки Конды из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, разрешающее жителям региона весеннюю охоту в условиях пандемии. При этом, согласно документу, охота будет запрещена в тех муниципальных образованиях, где возникнут лесные пожары.

По данным департамента, площадь лесного пожара составила семь гектаров. "Решение принято в соответствии с постановлением губернатора Югры "О введении ограничений весенней охоты 2020 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", - добавили в ведомстве.