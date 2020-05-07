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В Забайкалье благоустроили памятник воинам Великой Отечественной войны

Работы по его ремонту провели по национальному проекту "Жилье и городская среда"

ТАСС, 7 мая. Мемориал, на котором увековечены имена более 5 тыс. забайкальцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, отремонтирован в поселке Карымское Забайкальского края. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

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"В поселке Карымское в преддверии 75-летия Великой Победы завершился ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны. На мемориале отремонтированы именные стелы, на которых увековечены имена более пяти тысяч забайкальцев, погибших в годы войны. Дорожки аллеи выложены новой плиткой и ограждены бордюрами, установлено освещение", - сообщили в пресс-службе.

Мемориал относится к крупным объектам благоустройства 2020 года в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Стоимость работ - около 16 млн рублей. "Несмотря на ограничительные меры, необходимые для предотвращения распространения коронавируса, реализация нацпроектов должна продолжаться в установленные сроки, - отметили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи. - За работой подрядчиков внимательно следили горожане. В годы войны многие карымчане проводили на фронт близких и родных. Памятные места в городе ценятся".

Всего в Забайкальском крае планируется провести ремонт мемориальных сооружений в восьми населенных пунктах: Акше, Александровском Заводе, Карымском, Степи, Баляге, Малете, Первомайске, Хара-Шибири. Эти работы также входят в нацпроект "Жилье и городская среда". Кампания по благоустройству мемориалов и памятных мест, посвященных мужеству и героизму советских воинов и тружеников тыла времен Великой Отечественной войны, началась в Забайкальском крае в 2019 году. В прошлом году отреставрированы скверы, памятники, стелы, мемориальные доски в населенных пунктах Первомайск, Жирекен, Сретенск, Новокручининск и Борзя.

Президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы. Ранее глава государства неоднократно подчеркивал недопустимость фальсификации истории и умаления значения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

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РоссияРазвитие Дальнего ВостокаЗабайкальский крайДальний Восток75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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