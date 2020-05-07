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Кабмин поддержал проект о праве приставов отбирать детей для возврата одному из родителей

Как сообщили в СФ, в настоящее время порядок принудительного исполнения требований об определении места жительства и о возврате ребенка законодательством не предусмотрен

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект, который дает право судебным приставам отбирать у должника ребенка для принудительного исполнения решения суда о возврате его одному из родителей и об определении места жительства с ним. Сейчас исполнить такие решения суда трудно из-за неоднозначности формулировок. Копия отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом его доработки в соответствии с указанными замечаниями", - говорится в отзыве кабмина. Согласно пояснительной записке главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, при рассмотрении спора между живущими раздельно родителями суды выносят решение об определении места жительства детей с одним из них, но исполнить это решение (если вторая сторона не исполняет его добровольно) в данный момент в РФ очень сложно.

"Так, если стороной не заявлены дополнительные требования о передаче (отобрании) ребенка, зачастую суды отказывают в выдаче исполнительного листа, а выданные исполнительные листы не исполняются приставами, которые требуют от взыскателя обращения в суд за разъяснением решения, реже приставы самостоятельно обращаются за разъяснением. В любом случае, при этом своевременность исполнительных действий утрачивается", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, подчеркивает Кутепов, порядок принудительного исполнения требований об определении места жительства и о возврате ребенка законодательством не предусмотрен, приставы сейчас могут принудительно исполнить лишь требования об отобрании или о передаче ребенка. С этим выводами сенатора согласны и в Федеральной службе исполнения наказаний РФ (копия официального ответа есть в распоряжении ТАСС).

Как указано в документе, подписанном главой ФССП России Дмитрием Аристовым, из-за отсутствия однообразия в правоприменительной практике судов в территориальные органы службы поступают исполнительные документы с формулировкой "об определении места жительства ребенка" без возложения на должника обязанности передать ребенка. Данная формулировка, уточняют в ФССП, не позволяет приставу однозначно определить порядок исполнения решения, как например, отобрать и передать ребенка тому родителю, с которым определено место жительства. Данную проблему и предполагается решить с помощью законопроекта Совфеда.

"Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований об определении места жительства ребенка, о возврате ребенка осуществляется путем отобрания ребенка у должника и его передачи взыскателю. Отобрание ребенка и его передача осуществляются с обязательным участием органа опеки и попечительства, а также лица, которому передается ребенок", - говорится в тексте законопроекта.

Замечания кабмина

По мнению правительства РФ, вопросы об определении места жительства детей следует рассматривать одновременно с вопросом о возложении обязанности должника передать ребенка другому родителю, это должно быть урегулировано в гражданском процессуальном законодательстве. Кроме того, как говорится в отзыве, урегулирования также требует вопрос о неоднократном принудительном исполнении требований об определении места жительства ребенка, например, в случаях, если один из родителей удерживает его вопреки судебному решению.

"Кроме того, положения семейного законодательства о пресекательном сроке предъявления на принудительное исполнение указанных исполнительных документов необходимо привести в соответствие с законодательством об исполнительном производстве", - подчеркивают в отзыве.

По словам сенатора Кутепова, данный законопроект, скорее всего, не будет отдельно вноситься в Госдуму, а поступит в нижнюю палату парламента в качестве поправок ко второму чтению подобного законопроекта. Речь идет о принятом в феврале 2019 года в первом чтении законопроекте о так называемых детях раздора. Документ дает органам опеки полномочия временно поместить в спецучреждение ребенка, который незаконно удерживался одним из родителей, до его передачи по решению суда второму родителю - законному представителю.

"В силу того, что подобный законопроект давно находится в Госдуме, даже создана рабочая группа, мы считаем возможным присоединиться к этой рабочей группе и подготовить совместно поправки уже ко второму чтению с учетом замечаний правительства", - сказал Кутепов.

Теги
РоссияАристов, Дмитрий ВасильевичКутепов, Андрей Викторович
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