На Дальнем Востоке не наблюдают попыток нарушений границы с Китаем

ТАСС, 7 мая. Пограничные органы приграничных с Китаем регионов Дальнего Востока не фиксируют попыток незаконного перехода границы со стороны России на фоне усиления мер охраны китайскими властями. Об этом ТАСС сообщили представители силовых ведомств.

"Никаких изменений в нашей работе не происходит. Нарушений границы не отмечается", - сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Аналогично, незаконного пересечения границы не фиксируют и в пограничном управлении ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Как сообщила в среду китайская газета "Глобал таймс", власти провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР мобилизовали более 2,8 тыс. человек для охраны границы с Россией, чтобы не допустить незаконного проникновения на территорию страны инфицированных новым коронавирусом. По данным издания, строгие меры приняты после инспекции на местах, в ходе которой было заведено 36 дел по факту нарушений при осуществлении контроля, наказаны 45 человек. Правительство распорядилось создать около 100 временных полицейских застав, которые ведут усиленное наблюдение за границей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.