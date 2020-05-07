{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Дальнем Востоке не наблюдают попыток нарушений границы с Китаем

Китайские власти также усиливают меры охраны со своей стороны

ТАСС, 7 мая. Пограничные органы приграничных с Китаем регионов Дальнего Востока не фиксируют попыток незаконного перехода границы со стороны России на фоне усиления мер охраны китайскими властями. Об этом ТАСС сообщили представители силовых ведомств.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Никаких изменений в нашей работе не происходит. Нарушений границы не отмечается", - сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Аналогично, незаконного пересечения границы не фиксируют и в пограничном управлении ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Как сообщила в среду китайская газета "Глобал таймс", власти провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР мобилизовали более 2,8 тыс. человек для охраны границы с Россией, чтобы не допустить незаконного проникновения на территорию страны инфицированных новым коронавирусом. По данным издания, строгие меры приняты после инспекции на местах, в ходе которой было заведено 36 дел по факту нарушений при осуществлении контроля, наказаны 45 человек. Правительство распорядилось создать около 100 временных полицейских застав, которые ведут усиленное наблюдение за границей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайЕврейская автономная областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Амурская область получила 10 тыс. одноразовых защитных костюмов от Минпромторга
Кроме того, получено 10 тыс. высоких бахил и 36,4 тыс. одноразовых халатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС