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75-летие Победы

Школьники Приамурья воссоздали известные военные памятники из местных самоцветов

Они сделали копии мемориалов "Неизвестному солдату" и "Защитникам Сталинграда"

ТАСС, 7 мая. Учащиеся образовательного объединения "Поколение" в Амурской области создали миниатюрные копии известных памятников Великой Отечественной войны из природных камней. Как сообщает в четверг пресс-служба правительства региона, уникальная выставка, экспонатами которой стали работы детей, открылась в селе Возжаевка Белогорского района.

"Юные жители Белогорского района воссоздали памятники "Неизвестному солдату" и "Защитникам Сталинграда" из амурских самоцветов. В селе открылась уникальная выставка, приуроченная к 75-летнему юбилею Великой Победы. Их дети делали из природных камней: халцедона, агата, кварца и других. Материалы для своих поделок ребята искали сами во время походов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выставку организовали учащиеся образовательного объединения "Поколение" совместно с руководителем Михаилом Алексютиным. В музейной комнате собраны не только самоцветы Амурской области, но и письма солдат с фронта а также боевые награды, боевые осколки, пули с мест гибели солдат.

"Мы делали памятник "Защитникам Сталинграда". Во-первых, мы представили, что весь город был в руинах, взяли особый для этого памятника камень серого цвета вулканического происхождения и обязательно - красная звезда, потому что здесь решалась судьба нашей страны, и до сих пор никто не знает точной цифры, сколько там погибло наших бойцов. Большой ценой солдатам Красной Армии удалось остановить врага под Сталинградом. Из минералов черного и белого цвета мы сделали аллею цветов - это означает и трагедия, и уважение, и почет", - передает пресс-служба слова ученицы 9 класса школы №1 Возжаевки Ульяны Черкашиной.

В России 2020 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Президент 16 апреля объявил о решении перенести парад Победы, поскольку подготовку к нему невозможно вести в условиях распространения коронавируса, и обещал, что празднование Дня Победы в этом году пройдет позже.

Теги
РоссияАмурская область75-летие Победы
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