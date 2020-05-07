В Сахалинской области обещают сделать водопроводную воду качественной

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены за ближайшие пять лет добиться 100-процентного качества водопроводной воды во всех районах региона. Об этом в четверг сообщила ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства островного региона Наталия Куприна.

"В течение пяти лет [к 2025 году] мы планируем довести качество воды из кранов в регионе до 100 процентов", - сообщила Куприна.

По ее информации, сейчас 85% от всего объема питьевой воды соответствует необходимым нормам. Еще 15% - не отвечают требованиям к качеству, особенно в весенний период. К 2015 году в регионе планируется заменить 140 км сетей водоснабжения. Эта работа в этом году уже началась в шести населенных пунктах области.

По словам Куприной, всего на эти цели за пять лет потребуется 420 млн рублей. Из них 234 млн рублей пойдут из регионального бюджета, еще 186 - из федеральной казны.

В настоящее время проблема, связанная с некачественной водопроводной водой, имеется во всех пятнадцати районах Сахалина. Наиболее остро проблема стоит в Александровск-Сахалинском, Невельском, Углегорском, Охинском, Смирныховском, Томаринском городских округах. Всего в регионе 18 муниципалитетов. Три из них расположены на Курильских островах, там качество воды соответствует норме.

Работа по улучшению качества воды в регионе ведется по национальному проекту "Экология", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Для Сахалинской области проблема является актуальной, так как на островах имеется большое количество ветхих сетей водоснабжения. Кроме того, в некоторых районах к центральной системе водоснабжения подключено лишь чуть более половины населения.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).