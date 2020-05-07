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Пандемия коронавируса нового типа

Более 500 граждан Киргизии вернулись домой из России

Они находились на территории РФ в районе границы с Казахстаном в ожидании окончания режима чрезвычайного положения

БИШКЕК, 7 мая. /ТАСС/. Свыше 500 киргизских граждан, которые длительное время из-за предпринятых рядом государств мер по борьбе с пандемией находились на территории РФ в районе границы с Казахстаном, вернулись домой. Об этом сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство Киргизии.

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"7 мая 2020 года граждане Кыргызской Республики, выехавшие из города Соль-Илецк Оренбургской области Российской Федерации, прибыли в Кыргызскую Республику", - говорится в сообщении. Как отмечает МИД, возвращение в страну 541 гражданина было "осуществлено в рамках реализации достигнутых с казахстанской стороной договоренностей о гуманитарном вывозе граждан Кыргызской Республики, долгое время находившихся вблизи российско-казахстанской границы в ожидании окончания режима чрезвычайного положения".

"Ввиду строгих ограничительных мер, принятых казахстанскими властями из-за сложной эпидемиологической ситуации, транзитное передвижение наших граждан на собственных автотранспортных средствах по территории Казахстана, не представилось возможным", - пояснило министерство.

Казахстанская сторона предоставила транзитный коридор для "специального пассажирского транспорта, следующего единой колонной в сопровождении дорожной полиции", что позволило вывезти в Киргизию "гораздо больше граждан, чем ранее планировалось".

"Все прибывшие лица будут помещены в обсервацию для прохождения установленных медицинских процедур", - подчеркивается в сообщении. В то же время, напомнило ведомство, возвращение киргизских граждан из Соль-Илецка не должно стать "побуждающим импульсом для соотечественников в России выезжать в сторону российско-казахстанской границы", поскольку на территории Казахстана продолжает действовать режим ЧП.

Теги
КазахстанКиргизияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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