Российские заключенные стали изготавливать 2 млн защитных масок в день

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России организовала масштабное производство масок и защитных костюмов почти в половине (40%) исправительных колоний. Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН, ежедневно производится 2 млн защитных масок.

"Для пошива марлевых масок подготовлены производственные мощности 303 учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах", - сообщили во ФСИН, отвечая на запрос агентства.

"На сегодняшний день в среднем в сутки в исправительных колониях отшивается 2 млн масок. На данный момент в учреждениях УИС изготовлено 42,4 млн масок, всего же планируется к изготовлению свыше 60 млн штук", - сообщили во ФСИН. Кроме того, в колониях изготовлено более 1,1 млн защитных костюмов (в том числе халатов), свыше 265 тыс. пар бахил для государственных, муниципальных и сторонних заказчиков.

Маски для малообеспеченных

Защитные маски изготавливаются по договорам, заключенным с организациями и предприятиями и органами власти субъектов РФ на изготовление масок для защиты дыхательных путей. Кроме того, производятся маски для нужд учреждений ФСИН. "Также исправительные колонии принимают участие в волонтерских акциях по пошиву марлевых масок для обеспечения индивидуальными средствами защиты наиболее нуждающихся - пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей", - сообщили в пресс-бюро.

Средства дезинфекции

В восьми территориальных органах ФСИН (Тыва, Чувашия, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Нижегородская области) имеется оборудование, которое позволяет производить до 490 тыс. л дезинфицирующих средств в месяц. На девять наименований дезинфицирующих средств у предприятий ФСИН есть сертификаты соответствия.

Кроме того, отметили во ФСИН, проработан вопрос организации производства гипохлорита натрия, получаемого на основе водного раствора пищевой соли (NaCl) методом электрохимической активации. "В двух территориальных органах ФСИН России (Тыва и Астраханская область) имеется указанное производство, получены сертификаты соответствия", - рассказали во ФСИН. Совокупный объем производства дезинфицирующих средств составляет 700 л в сутки.