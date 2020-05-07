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Россияне чаще других получали финское гражданство в 2019 году

В прошлом году финский паспорт получили 1946 россиян

ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая. /ТАСС/. Россияне в 2019 году чаще выходцев из других государств получали гражданство Финляндии. Об этом сообщил в четверг государственный статистический центр республики.

"В 2019 году финское гражданство значительно чаще других получали граждане России - 1946 [человек]. Данный показатель на 180 больше, чем годом ранее. На втором месте среди получивших гражданство - граждане Эстонии (658). На третьем - граждане Ирака (583)", - говорится в сообщении.

Россияне в последние годы остаются в числе лидеров.

Всего в 2019 году обладателями финского гражданства стали 9 649 человек, что на 5% больше, чем в 2018-м.

При этом 98% новых финских граждан сохранили свое первое гражданство. В общей сложности в республике в 2019 году проживали 135,2 тыс. человек, у которых, помимо финского, было гражданство какой-либо другой страны. Здесь также на первом месте находятся россияне (33,4 тыс.), за ними следуют французы (8,5 тыс.), сомалийцы (6,9 тыс.), эстонцы (6,4 тыс.) и иракцы (5,3 тыс.).

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ФинляндияРоссия
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