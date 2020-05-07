Власти Хабаровского края намерены продлить режим самоизоляции до 1 июня

ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края готовят план действий в рамках противоэпидемических ограничений в связи с распространением коронавируса, которые будут действовать после 11 мая. Режим самоизоляции в регионе намерены продлить до июня, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Президент России Владимир Путин на прошедшем 6 мая совещании о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений на период после 11 мая. Он предупредил об опасности скоропалительных решений по отмене ограничений и призвал опираться на мнение ученых и специалистов при смягчении действующих профилактических мер. В Хабаровском крае режим самоизоляции действует до 11 мая.

"В правительстве Хабаровского края сейчас разрабатываются изменения в постановление правительства края о продлении режима самоизоляции до 1 июня. Это решение связано с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава. Однако продление режима самоизоляции не предполагает на данный момент ужесточения уже действующих мер", - сказал представитель пресс-службы.

При продлении режима предполагается постепенное трехэтапное снятие введенных ранее ограничений. На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, но при условии соблюдения социальной дистанции.

Закрытые предприятия сферы услуг также будут открываться в три этапа. Первыми разрешение на работу получат маленькие магазины промтоваров, далее - небольшие торговые центры, где нет фуд-кортов и услуг из сферы развлечений. При этом там должно быть достаточно пространства, чтобы можно было соблюдать безопасную дистанцию. На третьем этапе будет рассмотрен вопрос снятия запрета на работу больших торговых центров, ресторанов, баров и кафе, общественных бань и саун, больших торговых центров с фуд-кортами, игровыми комнатами и кинотеатрами.

По данным правительства Хабаровского края, всего в регионе зарегистрировано 738 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 234 человека выздоровели, семь пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. На лечении сейчас 497 пациентов. Все заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях. В правительстве региона отметили, что пока нет резкого роста заболеваемости. Количество заболевших в сутки не увеличивается, но и не уменьшается.