Порядка 260 россиян покинули Японию вывозным рейсом "Аэрофлота"

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Почти 260 граждан России в четверг покинули Японию вывозным рейсом Токио - Владивосток - Санкт-Петербург - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщило посольство РФ в Японии.

"7 мая из аэропорта Ханэда вылетел вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Токио - Владивосток - Санкт-Петербург - Москва с 260 пассажирами на борту - гражданами России, а также Белоруссии и ряда других государств", - говорится в сообщении российского дипломатического представительства в Facebook. В посольстве подчеркнули, что этим рейсом на родину возвращается "большинство временно находившихся в Японии российских туристов, не имевших возможности вылететь в Россию из-за транспортных ограничений, связанных с купированием распространения новой коронавирусной инфекции".

Ранее сообщалось, что на рейс могли зарегистрироваться граждане РФ, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Саранской и Пензенской областях, а также в Республике Карелия, Приморском крае и Хабаровском крае. За прошедший месяц уже более 500 граждан РФ покинули Японию вывозными рейсами.