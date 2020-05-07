В Вологодской области эвакуировали 18 человек с подтопленных паводком территорий

ВОЛОГДА, 7 мая. /ТАСС/. Паводком подтоплены 49 придомовых территорий и семь дачных участков в Вологодской области. Из зоны подтопления эвакуированы 18 человек, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС РФ по области.

"Наиболее сложная обстановка сохраняется в селе Верховажье, где вышла из берегов река Вага, подтопив девять прибрежных улиц, подтоплено 36 придомовых участков с населением 203 человека, в том числе 43 ребенка. Жизнеобеспечение населения не нарушено, электроснабжение имеется, организован подвоз воды и предметов первой необходимости на плавсредствах, дома не газифицированы. В настоящее время эвакуировано 18 человек, в том числе восемь детей, все размещены у родственников", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в целом произошло подтопление 49 придомовых участков жилых домов в Верховажском районе и семи дачных участков в поселке Сосновка Вологодского района. Разрушен пешеходный мост в деревне Нянькино Череповецкого района. Размыло участок автодороги в Сямженском районе, проезд оперативно восстановили.

К ликвидации последствий паводка привлечена группировка в количестве 76 человек, 25 единиц техники. В селе Верховажье развернут пункт временного размещения пострадавшего населения на 100 человек, пока туда никто не заселился.

В Вологодском районе сохраняется риск подтопления жилых домов в поселке Сосновый Берег. Там организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС России, проводится откачка воды, запланированы берегоукрепительные работы.