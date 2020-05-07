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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 769 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

Общее число выздоровевших достигло 9 227
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Еще 769 пациентов за прошедшие сутки вылечились после коронавируса в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 9 227 человек. Об этом сообщила в четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Это максимум за все время с начала эпидемии. Предыдущий рекорд по числу вылечившихся был установлен в Москве 3 мая, когда из больниц выписали 655 вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 769 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 9 227", - сказала она.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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