Еще 769 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Еще 769 пациентов за прошедшие сутки вылечились после коронавируса в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 9 227 человек. Об этом сообщила в четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Это максимум за все время с начала эпидемии. Предыдущий рекорд по числу вылечившихся был установлен в Москве 3 мая, когда из больниц выписали 655 вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 769 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 9 227", - сказала она.