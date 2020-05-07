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В "Яндекс.Школе" появился навигатор онлайн-кружков для детей

Пользователи смогут выбрать платные и бесплатные кружки, подобрать подходящие форматы обучения и тематику занятий

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Компания "Яндекс" разработала навигатор по онлайн-кружкам для поиска информации о дополнительных дистанционных занятиях, которые помогут детям проводить время с пользой в условиях самоизоляции. В разработке было занято также Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), "Платформа НТИ" и Агентство стратегических инициатив. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"Все курсы, лекции, вебинары, которые вошли в навигатор, были тщательно отобраны экспертами Кружкового движения НТИ, систематизированы по возрастам и темам (искусственный интеллект, нейротехнологии, интернет вещей, беспилотники и прочие) и рекомендованы как действительно лучшие в своих направлениях. Благодаря сотрудничеству с компанией "Яндекс" больше российских школьников узнают о возможностях дополнительного образования, смогут заниматься в технологических кружках онлайн, изучать сквозные технологии и погружаться в тематику НТИ, а также участвовать в технологических проектах и соревнованиях, которые запускает и поддерживает Кружковое движение", - процитировала пресс-служба лидера рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрия Земцова.

Сейчас в каталоге собрана информация в основном о технологических кружках, от занятий по инженерии и конструированию до курсов по нейротехнологиям. Пользователи смогут выбрать платные и бесплатные кружки, подобрать подходящие форматы обучения и тематику занятий.

"Сегодня на наших глазах возникла огромная сфера внешкольного, дополнительного, высококачественного образования. Она может поддерживать гибридные формы онлайн-офлайн, гибко переносить изменение режима присутствия <...> С помощью нового сервиса школьники смогут больше узнать о новых технологиях, а в будущем прийти в НТИ со своими идеями и подготовленными проектами", - сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков, которого процитировала пресс-служба.

Навигатор работает на базе "Яндекс.Школы", платформы для удаленной учебы, которую компания запустила 31 марта.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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