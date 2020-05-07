Гидрологи ожидают подтоплений при вскрытии Амура на севере Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Специалисты предупредили о возможных подтоплениях при вскрытии льда на реке Амур на севере Хабаровского края. Об этом сообщается в релизе пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

"По информации Дальневосточного УГМС, 8 и 9 мая 2020 года прогнозируется вскрытие Нижнего Амура у села Тахта Ульчского муниципального района Хабаровского края. В связи с этим возможен подъем уровня воды с достижением отметок категории неблагоприятного явления (520-545 см)", - говорится в распространенном релизе.

По оценкам гидрологов, подтопленными могут оказаться пойменные участки местности, дороги, поля и сельхозугодья, а также низины в поселениях в пойме Амура в Ульчском и Николаевском районах.

Главам районов и поселений направлены рекомендации по предупреждению происшествий и минимизации возможных последствий, отметили в пресс-службе.