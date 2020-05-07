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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231

Общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 177 тыс.
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 231 и сейчас составляет 177 160 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 23 803 человека, 1 625 пациентов умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Согласно данным, суточный рост составил 6,8%, как и днем ранее. Отмечается, что у 5 471 нового пациента (48,7%) не было симптомов.

Таким образом, Россия остается на пятом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом, на которое она, по официальным данным, вышла 6 мая. Больше случаев заражения выявлено только в США (1 228 603), Испании (220 325), Италии (214 457) и Великобритании (202 359).

Новые 6 703 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 92 676 заразившихся. Суточный рост числа заразившихся составил в столице 7,8%. Также новые случаи подтверждены еще в 83 регионах: 842 случая в Московской области, 312 - в Нижегородской, 306 - в Санкт-Петербурге, по 105 в Дагестане и Татарстане.

Выписаны по выздоровлению за последние сутки 2 476 человек в 73 регионах, в том числе 769 человек в Москве, 158 - в Московской области, 85 - в Волгоградской области, 83 - в Северной Осетии, по 64 в Ленинградской области и Пермском крае.

За сутки умерли 88 человек, среди них 39 человек в Москве, 15 - в Московской области, семеро в Нижегородской области, по четыре в Республике Коми и Санкт-Петербурге, по два в Северной Осетии, Самарской области и Приморском крае. По одному человеку скончались из Белгородской, Калужской, Тульской, Саратовской, Новосибирской, Тюменской и Омской областей, республик Крым, Дагестан, Ингушетия, Мордовия и Татарстан, а также в Пермском крае.

Заражения в регионах

Число регионов, где насчитывается уже более 1 тыс. заразившихся, в четверг увеличилось до 24, к ним добавились Республика Мордовия, Кабардино-Балкария, Тамбовская область и Ямало-Ненецкий АО.

Согласно данным, за сутки в Тамбовской области выявлено 75 новых случаев, всего в регионе 1 046 заразившихся. В Республике Мордовия число заразившихся выросло на 41, до 1018, в Ямало-Ненецком АО - на 93, до 1018 и в Кабардино-Балкарии - на 83, до 1008 человек.

Число заразившихся превышает тысячу еще в 20 регионах. В Москве их 92 тыс. 676 человек, в Московской области - 17 тыс. 432 человека, в Санкт-Петербурге - 6 190, в Нижегородской области - 3 610, в Республике Дагестан - 2 372, в Мурманской области - 2 272, в Краснодарском крае - 1 633, в Тульской области - 1 530, в Ростовской области - 1 514, в Калужской области - 1 486, в Брянской области - 1 442, в Свердловской области - 1 429, в Татарстане - 1 415, в Рязанской области - 1 396, в Северной Осетии - 1 342, в Ленинградской области - 1 263, в Башкирии - 1 243, в Курской области - 1 197, во Владимирской области - 1 079, в Республике Ингушетия - 1 067.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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