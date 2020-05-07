{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Аксенов: курортный сезон в Крыму из-за ситуации с коронавирусом может не состояться

По словам главы республики, предприятия общепита и курортной сферы в регионе не возобновят работу, пока не улучшится эпидемическая ситуация

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Предприятия общепита и курортной сферы в Крыму не возобновят работу, пока не улучшится эпидемическая ситуация с коронавирусом, курортный сезон в регионе может не состояться, заявил в четверг на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

В республике из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях. Все прибывающие на полуостров, не имеющие регистрации или собственности на нем, должны обязательно помещаться в обсерватор на две недели. По оценкам крымских властей, в апреле-мае 2020 года турпоток в регион из-за пандемии коронавируса может снизиться на 950 тыс. человек. Эксперты прогнозируют, что Крым в этот период недосчитается около 2 млн туристов.

"До тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса, нам с вами с ним жить. Коллективные мероприятия сниматься вряд ли будут, мы говорим по-честному на сегодняшний день, чтобы никто иллюзий не строил и понимали. Мы вчера говорили с представителями курортной сферы отдельно, общепитом - это те виды деятельности, которые в ближайшее время без перспективы открыться <…> Но [есть] понимание к тому, что курортный сезон вряд ли состоится", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в регионе готовится программа поддержки внутреннего туризма и ведется подготовка к проведению сезона. "Но для этого должны быть показания Роспотребнадзора, условия к тому, что у нас количество заболеваний снижается", - добавил Аксенов.

В Крыму под медицинским наблюдением находятся 1 881 человек: дома - 946 человек, в стационарах - 154 человека, изолированы в обсерваторы 781 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 168 положительных тестов на COVID-19. Из них на лечении 126 человек, выздоровели - 41.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Волгограде прокуратура помогла инвалиду переселиться из коммуналки в квартиру
Ранее мужчина проживал в комнате коммунальной квартиры вместе с сестрой и матерью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС