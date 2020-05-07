Аксенов: курортный сезон в Крыму из-за ситуации с коронавирусом может не состояться

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Предприятия общепита и курортной сферы в Крыму не возобновят работу, пока не улучшится эпидемическая ситуация с коронавирусом, курортный сезон в регионе может не состояться, заявил в четверг на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

В республике из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях. Все прибывающие на полуостров, не имеющие регистрации или собственности на нем, должны обязательно помещаться в обсерватор на две недели. По оценкам крымских властей, в апреле-мае 2020 года турпоток в регион из-за пандемии коронавируса может снизиться на 950 тыс. человек. Эксперты прогнозируют, что Крым в этот период недосчитается около 2 млн туристов.

"До тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса, нам с вами с ним жить. Коллективные мероприятия сниматься вряд ли будут, мы говорим по-честному на сегодняшний день, чтобы никто иллюзий не строил и понимали. Мы вчера говорили с представителями курортной сферы отдельно, общепитом - это те виды деятельности, которые в ближайшее время без перспективы открыться <…> Но [есть] понимание к тому, что курортный сезон вряд ли состоится", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в регионе готовится программа поддержки внутреннего туризма и ведется подготовка к проведению сезона. "Но для этого должны быть показания Роспотребнадзора, условия к тому, что у нас количество заболеваний снижается", - добавил Аксенов.

В Крыму под медицинским наблюдением находятся 1 881 человек: дома - 946 человек, в стационарах - 154 человека, изолированы в обсерваторы 781 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 168 положительных тестов на COVID-19. Из них на лечении 126 человек, выздоровели - 41.