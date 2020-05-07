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75-летие Победы

Челябинский торговый комплекс извинился за публикацию фото Гитлера в проекте ко Дню Победы

Представители ТРК "Космос" объяснили произошедшую ошибку тем, что присланный кем-то из участников акции снимок фюрера был довольно редким, и установить личность изображенного на нем человека удалось не сразу

ТАСС, 7 мая. Челябинский торгово-развлекательный центр "Космос" принес извинения за публикацию фотографии Адольфа Гитлера в проекте "Имена героев", посвященном участникам Великой Отечественной войны. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на официальной странице во "ВКонтакте".

"Космос" приносит глубочайшие извинения каждому из вас за произошедший инцидент с проектом "Имена героев". Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлёт нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы не досмотрели, не допроверили - поверили людям. Признаем свою ошибку", - говорится в заявлении. Пост с фотографией Гитлера удален.

В торговом комплексе отметили, что фотографии им присылают разные люди с различных ресурсов. "Фотография, которую нам прислали, довольно редкая, и нам даже пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображен. Мы хотим предупредить каждого, в том числе администраторов крупных сообществ: будьте внимательны, возможно, автор бессовестного розыгрыша захочет сыграть подобную несмешную шутку с другими", - добавили в компании. 

Теги
РоссияЧелябинская область75-летие Победы
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