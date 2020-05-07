Парк с военной техникой откроется в Рязани в честь 75-летия Победы

РЯЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Власти и общественники Рязанской области откроют в регионе парк военной техники, посвященный 75-летию в честь Победы в Великой Отечественной войне. Технику, переданную Минобороны РФ, презентуют жителям 9 мая, машины и пушки отправят на стоянку в центре Рязани, сообщил ТАСС в четверг губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Парк в честь 75-летия Победы создается по инициативе главы региона. Областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поддержало идею и предложило местом для организации парка выбрать сквер около памятника советско-польскому братству по оружию.
"Минобороны РФ передало региону 12 единиц боевой техники, это позволит создать первый в регионе парк военной техники. Даже в сложившихся обстоятельствах ограничений было бы неправильно лишить праздника ветеранов, всех, кто связан с военной профессией и чтит подвиги земляков. Поэтому в день годовщины Великой Победы мы постараемся сделать праздник ярким и трогательным. Технику провезут к месту стоянки так, чтобы рязанцы смогли увидеть ее с балконов и из окон, под музыкальное сопровождение", - отметил глава региона.
Он уточнил, что Минобороны по поручению президента России передало в Рязань 12 единиц техники, в том числе, танки Т-72 и Т-64, БМП-1, БРДМ-2 с противоракетным комплексом "Конкурс", РСЗО "Град" на базе ЗиЛ-131 и "Урала", зенитную установку ЗУ 23-2 , самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", миномет и гаубицу М30. Перед Днем Победы техника была демилитаризована, машины обновлены и украшены эмблемами с символами 75-летия Победы и значимых дат в истории Рязанской области.
"9 мая, начиная с 9:00, под музыку маршей и песен военных лет двумя колоннами техника пройдет по улицам областного центра. В целях безопасности тяжелая техника будет установлена на тралы, легкая - на "Камазы", - добавил губернатор.
После прохождения по городу технику отправят на территорию сквера рядом с памятником советско-польскому братству по оружию, где будет создан парк, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Рязань в годы войны
В декабре 2015 года Рязани было присвоено почетное звание города воинской доблести с формулировкой "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества при защите города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". С 24 июня 1941 года по 1 января 1942 года город находился на военном положении и подвергался бомбардировкам. В Рязани было сформировано пять новых дивизий. Более 350 уроженцев Рязанской области стали получили звание Героя Советского Союза, свыше 60 стали кавалерами ордена Славы.