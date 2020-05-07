Парк с военной техникой откроется в Рязани в честь 75-летия Победы

РЯЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Власти и общественники Рязанской области откроют в регионе парк военной техники, посвященный 75-летию в честь Победы в Великой Отечественной войне. Технику, переданную Минобороны РФ, презентуют жителям 9 мая, машины и пушки отправят на стоянку в центре Рязани, сообщил ТАСС в четверг губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Каждая из них стала Героем Советского Союза, отдав родной стране или здоровье, или жизнь

Три женщины. Три судьбы. Одна война. Как Таня Барамзина, Мария Октябрьская и Зина Туснолобова боролись с фашистами

Три женщины. Три судьбы. Одна война. Как Таня Барамзина, Мария Октябрьская и Зина Туснолобова боролись с фашистами Каждая из них стала Героем Советского Союза, отдав родной стране или здоровье, или жизнь

Парк в честь 75-летия Победы создается по инициативе главы региона. Областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поддержало идею и предложило местом для организации парка выбрать сквер около памятника советско-польскому братству по оружию.

"Минобороны РФ передало региону 12 единиц боевой техники, это позволит создать первый в регионе парк военной техники. Даже в сложившихся обстоятельствах ограничений было бы неправильно лишить праздника ветеранов, всех, кто связан с военной профессией и чтит подвиги земляков. Поэтому в день годовщины Великой Победы мы постараемся сделать праздник ярким и трогательным. Технику провезут к месту стоянки так, чтобы рязанцы смогли увидеть ее с балконов и из окон, под музыкальное сопровождение", - отметил глава региона.

Он уточнил, что Минобороны по поручению президента России передало в Рязань 12 единиц техники, в том числе, танки Т-72 и Т-64, БМП-1, БРДМ-2 с противоракетным комплексом "Конкурс", РСЗО "Град" на базе ЗиЛ-131 и "Урала", зенитную установку ЗУ 23-2 , самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", миномет и гаубицу М30. Перед Днем Победы техника была демилитаризована, машины обновлены и украшены эмблемами с символами 75-летия Победы и значимых дат в истории Рязанской области.

"9 мая, начиная с 9:00, под музыку маршей и песен военных лет двумя колоннами техника пройдет по улицам областного центра. В целях безопасности тяжелая техника будет установлена на тралы, легкая - на "Камазы", - добавил губернатор.

После прохождения по городу технику отправят на территорию сквера рядом с памятником советско-польскому братству по оружию, где будет создан парк, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Рязань в годы войны

В декабре 2015 года Рязани было присвоено почетное звание города воинской доблести с формулировкой "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества при защите города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". С 24 июня 1941 года по 1 января 1942 года город находился на военном положении и подвергался бомбардировкам. В Рязани было сформировано пять новых дивизий. Более 350 уроженцев Рязанской области стали получили звание Героя Советского Союза, свыше 60 стали кавалерами ордена Славы.