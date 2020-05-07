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В Петербурге пьяная женщина упала на Вечный огонь на Марсовом поле и потушила его

Полиция ищет женщину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга ищут женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения упала в Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле и потушила его. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала в Вечный огонь, в результате чего он потух", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в компании "Петербурггаз" мемориал не поврежден, горение оперативно восстановили.

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РоссияСанкт-Петербург
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