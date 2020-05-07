В Волгограде прокуратура помогла инвалиду переселиться из коммуналки в квартиру

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Отдельная благоустроенная квартира предоставлена в Волгограде инвалиду первой группы с тяжелой формой хронического заболевания после вмешательства прокуратуры и по решению суда. Об этом в четверг сообщила журналистам старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.

"Прокурорской проверкой было установлено, что инвалид первой группы, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, имеет право на получение жилого помещения вне очереди. В нарушение требований законодательства жилье инвалиду длительное время не предоставлялось, он проживал в комнате коммунальной квартиры вместе с сестрой и матерью", - сказала Черединина.

Она уточнила, что прокурор предъявил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Волгограда предоставить инвалиду вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. "Решением Центрального районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - отметила Черединина.

По ее словам, благодаря принятым прокуратурой мерам инвалиду предоставлена отдельная благоустроенная квартира.