{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгограде прокуратура помогла инвалиду переселиться из коммуналки в квартиру

Ранее мужчина проживал в комнате коммунальной квартиры вместе с сестрой и матерью

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Отдельная благоустроенная квартира предоставлена в Волгограде инвалиду первой группы с тяжелой формой хронического заболевания после вмешательства прокуратуры и по решению суда. Об этом в четверг сообщила журналистам старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.

"Прокурорской проверкой было установлено, что инвалид первой группы, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, имеет право на получение жилого помещения вне очереди. В нарушение требований законодательства жилье инвалиду длительное время не предоставлялось, он проживал в комнате коммунальной квартиры вместе с сестрой и матерью", - сказала Черединина.

Она уточнила, что прокурор предъявил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Волгограда предоставить инвалиду вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. "Решением Центрального районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - отметила Черединина.

По ее словам, благодаря принятым прокуратурой мерам инвалиду предоставлена отдельная благоустроенная квартира.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом в России
Также рост числа случаев инфицирования наблюдается на Украине, в Белоруссии и Казахстане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС