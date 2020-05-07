В Роспотребнадзоре заявили, что пика распространения коронавируса в России может не быть

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции в России может не быть, он будет сглаженным. Об этом заявил в четверг директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Меры, принятые правительством РФ, руководством Роспотребнадзора, оказали существенное влияние, мы это увидели в Москве. Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные. Это позволило выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому этого пика, который все ожидают, может и не быть. Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно", - сказал он.