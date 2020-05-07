Телеканалы 9 мая покажут Парад Победы 1945 года

"В тот день на Красной площади работали десятки групп лучших кинооператоров, но лишь небольшая часть отснятого материала стала доступна зрителям. Остальные документальные кадры находились в спецхране. Теперь же удалось восстановить все минута за минутой. По сути, это была первая масштабная событийная видеосъемка в истории нашей страны", - сообщили в пресс-службе канала. Трансляция уникальной записи начнется после обращения президента России.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские телеканалы 9 мая покажут зрителям военную классику, современные сериалы и Парад Победы 1945 года. Как рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала "Победа", к 75-й годовщине редакция совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов оцифровала 1,5 тыс. м кинопленки, отснятые 24 июня 1945 года.

Впервые Парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков (10 - от всех действовавших к концу войны фронтов, а также по одному от Военно-морского флота и Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал свыше 1 тыс. наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями. Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1,4 тыс. музыкантов.

Генеральный продюсер АО "Первый канал. Всемирная сеть" Дмитрий Борисов в беседе с ТАСС отметил, что у зрителей телеканала будет возможность совершить путешествие во времени и ощутить атмосферу, которая царила на Красной площади 24 июня 1945 года. "У нас получилось почти три часа ценнейшего материала. Каждый кадр - это ожившая история. Мы счастливы, что сможем преподнести всем такой роскошный подарок на 75-летие Великой Победы. Уверен, трансляция будет интересна зрителям всех поколений", - отметил он.

Телеканал 9 мая также покажет выступления участников Открытого всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!". Завершится марафон конкурсантов прямой трансляцией праздничного салюта.

Советская классика

Первый канал покажет легендарные картины "В бой идут одни старики", "Офицеры" в цвете. В этот же день на канале состоится премьера третьего сезона сериала "Диверсант" - "Диверсант. Крым" в постановке режиссера Дмитрия Иосифова. В главных ролях задействованы Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков, вечером зрители увидят "Белорусский вокзал".

Телеканал также покажет праздничный концерт "Песни Великой Победы". В программе прозвучат легендарные песни в исполнении Василия Ланового, Льва Лещенко, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Хора Сретенского монастыря, Евгения Миронова, Владимира Машкова и др.