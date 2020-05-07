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75-летие Победы

Телеканалы 9 мая покажут Парад Победы 1945 года

Трансляция уникальной записи начнется после обращения президента России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские телеканалы 9 мая покажут зрителям военную классику, современные сериалы и Парад Победы 1945 года. Как рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала "Победа", к 75-й годовщине редакция совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов оцифровала 1,5 тыс. м кинопленки, отснятые 24 июня 1945 года.

"В тот день на Красной площади работали десятки групп лучших кинооператоров, но лишь небольшая часть отснятого материала стала доступна зрителям. Остальные документальные кадры находились в спецхране. Теперь же удалось восстановить все минута за минутой. По сути, это была первая масштабная событийная видеосъемка в истории нашей страны", - сообщили в пресс-службе канала. Трансляция уникальной записи начнется после обращения президента России.

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Впервые Парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков (10 - от всех действовавших к концу войны фронтов, а также по одному от Военно-морского флота и Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал свыше 1 тыс. наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями. Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1,4 тыс. музыкантов.

Генеральный продюсер АО "Первый канал. Всемирная сеть" Дмитрий Борисов в беседе с ТАСС отметил, что у зрителей телеканала будет возможность совершить путешествие во времени и ощутить атмосферу, которая царила на Красной площади 24 июня 1945 года. "У нас получилось почти три часа ценнейшего материала. Каждый кадр - это ожившая история. Мы счастливы, что сможем преподнести всем такой роскошный подарок на 75-летие Великой Победы. Уверен, трансляция будет интересна зрителям всех поколений", - отметил он.

Телеканал 9 мая также покажет выступления участников Открытого всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!". Завершится марафон конкурсантов прямой трансляцией праздничного салюта.

Советская классика

Первый канал покажет легендарные картины "В бой идут одни старики", "Офицеры" в цвете. В этот же день на канале состоится премьера третьего сезона сериала "Диверсант" - "Диверсант. Крым" в постановке режиссера Дмитрия Иосифова. В главных ролях задействованы Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков, вечером зрители увидят "Белорусский вокзал".

Телеканал также покажет праздничный концерт "Песни Великой Победы". В программе прозвучат легендарные песни в исполнении Василия Ланового, Льва Лещенко, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Хора Сретенского монастыря, Евгения Миронова, Владимира Машкова и др.

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Телеканал "Россия-1" в День Победы впервые покажет расширенную версию российского военного фильма "Т-34" Алексея Сидорова. Зрители увидят ранее не показанную, расширенную версию масштабной драмы режиссера Алексея Сидорова - новые детали подвига танкистов в немецком плену и дополненные истории о большой любви, дружбе экипажа и противостоянии заклятых врагов. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

Квартирник на Невском пятачке

В эфире телеканала НТВ выйдет музыкальный спецпроект "Белые журавли. Квартирник в День Победы". Телезрители услышат военные композиции в исполнении известных музыкантов. Евгений Маргулис, Анита Цой, Максим Леонидов, Евгений Дятлов, Гоша Куценко, Светлана Сурганова, Анатолий Цой исполнят песни "Журавли", "До свидания, мальчики", "В землянке" и многие другие. Квартирник пройдет не в привычной студии, а на Невском пятачке в Ленинградской области. Это легендарное место сыграло решающую роль в удержании линии фронта и прорыве блокады Ленинграда.

Телеканал "Мир" к 9 мая организовал акцию "Память сердца". "Истории зрителей о семейных реликвиях с фронта окажутся в эфире. Зрители рассказывают истории о военных подвигах своих родных, увековеченных не только в воспоминаниях, но и в фамильных реликвиях. Идея акции - не дать героическим историям остаться в архивах одной семьи, а сделать их общим достоянием благодаря телевизионному формату и интернету", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Телеканал ТНТ 9 мая покажет все серии первого сезона сериала "Патриот", а вечером зрители увидят фильм "Герой".

"Муз-ТВ" свой праздничный эфир также посвятит Победе. Популярные артисты объединятся в исполнении одного из самых узнаваемых стихотворений, посвященных Великой Отечественной Войне, - "Жди меня!". Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Дима Билан, Максим Фадеев, Александр Маршал, Стас Михайлов и другие прочтут по несколько строк трогательного стихотворения, произведение будет транслироваться в течение дня на канале. Кроме того, звезды специально к годовщине Великой Победы объединятся и вместе исполнят песню "Катюша".

Теги
РоссияЖуков, Георгий КонстантиновичРокоссовский, Константин Константинович75-летие Победы
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