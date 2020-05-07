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Крашенинников раскритиковал идею амнистии по некоторым административным правонарушениям

Как пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, амнистия ущемит права тех, кто уже заплатил штраф
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Объявление амнистии для лиц, совершивших малозначительные административные правонарушения, может привести к неравенству между теми, кто уже заплатил штраф, и теми, кто пока этого не сделал. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС выразил председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя соответствующую инициативу, внесенную парламентариями от ЛДПР.

"Дело в том, что в случае принятия мы закладываем неравенство, во-первых, тех людей, которые уже заплатили, и тех, кто не заплатил. Во-вторых, мы проявляем снисхождение к тем, кто нарушил, но ответственность не понес", - сказал глава комитета.

Он добавил, что комитет может рассмотреть проект постановления об амнистии не раньше июня.

Депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов в четверг внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии по ряду административных правонарушений. Речь идет о нарушениях ПДД, которые не повлекли общественную опасность, а также о других малозначительных правонарушений - мелкое хищение, безбилетный проезд, нарушение правил провоза ручной клади и багажа, нарушение правил охоты и рыбалки, правил регистрации по месту пребывания или месту жительства и так далее.

Проект постановления предусматривает не только освобождение от ответственности, но и прекращение начатого производства. Суды также не должны будут начинать рассмотрение таких дел.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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