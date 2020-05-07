Жена Ярошенко заявила, что летчика не тестировали на COVID-19, несмотря на симптомы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме "Данберри", не прошел тестирование на COVID-19, несмотря на наличие симптомов нового коронавируса. Об этом в четверг сообщила ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

20 апреля адвокат Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что Ярошенко "испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом", и считает, что был инфицирован.

"Они упорно не хотят брать анализы на COVID-19 у всех заключенных. Ждут, когда пандемия утихнет и тогда, возможно, возьмут эти анализы", - сказала жена летчика.

23 апреля администрация пенитенциарного учреждения проинформировала генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, что направила Ярошенко на медицинское обследование. Однако, по словам супруги россиянина, он до сих пор не получил медицинскую помощь.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США Ярошенко был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.