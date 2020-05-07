{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело летчика Ярошенко

Жена Ярошенко заявила, что летчика не тестировали на COVID-19, несмотря на симптомы

По мнению Виктории Ярошенко, администрация тюрьмы ждет, когда пандемия утихнет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме "Данберри", не прошел тестирование на COVID-19, несмотря на наличие симптомов нового коронавируса. Об этом в четверг сообщила ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

20 апреля адвокат Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что Ярошенко "испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом", и считает, что был инфицирован.

"Они упорно не хотят брать анализы на COVID-19 у всех заключенных. Ждут, когда пандемия утихнет и тогда, возможно, возьмут эти анализы", - сказала жена летчика.

23 апреля администрация пенитенциарного учреждения проинформировала генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, что направила Ярошенко на медицинское обследование. Однако, по словам супруги россиянина, он до сих пор не получил медицинскую помощь.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США Ярошенко был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияДело летчика Ярошенко
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом в России
Также рост числа случаев инфицирования наблюдается на Украине, в Белоруссии и Казахстане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС