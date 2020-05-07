У Леонида Федуна обнаружили коронавирус

О состоянии здоровья 64-летнего бизнесмена не сообщается.

Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнеменов России по версии Forbes. Начиная с 1991 года он участвовал в создании концерна "Лукойл", в 1994-м он занял должность вице-президента компании. Также он является совладельцем группы "ИФД Капиталъ".

В 2003 году он приобрел контрольный пакет акций "Спартака". Под его руководством московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,6 млн человек, более 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человек, умерли 1625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.