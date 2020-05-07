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Пандемия коронавируса нового типа
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У Леонида Федуна обнаружили коронавирус

Вице-президента "Лукойла" госпитализировали
Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 7 мая. Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

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О состоянии здоровья 64-летнего бизнесмена не сообщается.

Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнеменов России по версии Forbes. Начиная с 1991 года он участвовал в создании концерна "Лукойл", в 1994-м он занял должность вице-президента компании. Также он является совладельцем группы "ИФД Капиталъ".
В 2003 году он приобрел контрольный пакет акций "Спартака". Под его руководством московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,6 млн человек, более 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человек, умерли 1625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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