Матвиенко призвала всех 9 мая исполнить песню "День Победы"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех присоединиться 9 мая к акции - выйти на балконы с портретами участников Великой Отечественной войны и исполнить песню "День Победы", поскольку без сохранения памяти о героических предках невозможно гарантировать мир будущим поколениям.

"В России - и в больших городах, и в малых населенных пунктах - 9 мая в 19 часов, сразу после всеобщей минуты молчания люди выйдут на балконы своих квартир, они подойдут к распахнутым окнам с портретами своих героических предков в руках, чтобы спеть песню Победы. В нашей стране она известна каждому, слова эти дороги и любимы гражданами многих других государств. Присоединяйтесь", - сказала Матвиенко в ходе парламентской онлайн-конференции, посвященной 75-летию Победы.

Она также призвала устраивать и другие акции, которые объединяют людей и напоминают о героях войны. "Без этой памяти невозможно гарантировать мир будущим поколениям", - подчеркнула спикер СФ.

Парламентарий напомнила, что в этом году "по понятным причинам именно 9 мая в России не будут проводиться масштабные торжества", но заверила, что все они обязательно состоятся позже. "Состоится в том числе и грандиозный парад. А сейчас как никогда важны мероприятия, позволяющие сохранить память о героях Великой Отечественной войны - и "Бессмертный полк", и "Дорога памяти". И пусть они пока идут в онлайне, но мы видим, сколько уже желающих и готовых присоединиться и принять участие в них не только в России, но и во многих зарубежных государствах", - сказала Матвиенко.

"Мы должны добиться того, чтобы Победа над нацизмом в той страшной войне была признана человечеством его всемирным наследием, а памятники борцам-освободителям - всемирным мемориалом человечества. Это наш священный долг", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Она сказала, что готовится специальное заявление председателя Межпарламентского союза, посвященное 75-летию Победы, а также согласовано аналогичное заявление Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кроме того, комитеты Совфеда подготовили проекты обращений российского парламента к мировому сообществу и к гражданам России, которые будут обсуждаться на ближайшем пленарном заседании верхней палаты, которое запланировано на 20 мая. "Главным в них является мысль о том, что на политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды, за заботу о ветеранах, патриотическое воспитание молодежи. И только последовательная и честная реализация этой благородной миссии в состоянии обеспечить благополучное будущее человечества, защищенное от новых мировых войн", - подчеркнула Матвиенко.