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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве пока не планируют возобновлять работу каршеринга

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Работа каршеринга в Москве пока не будет возобновлена, так как в этом сервисе сложно контролировать дезинфекцию машин, что недопустимо в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг в эфире "Россия-24" мэр Москвы Сергей Собянин.

"В метро и другом общественном транспорте проводится регулярная дезобработка. Вагоны, двери, перила обрабатываются - все, чего касается человек. В каршеринге нет ни водителя, ни ответственности. Может 10-15 человек за день пройти, если один из них будет ковидный, то все 10 потом окажутся на больничной койке, поэтому мы и закрыли каршеринг", - сказал мэр, отвечая на вопрос граждан о том, сколько еще продлится приостановка работы каршеринга.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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