В Северной Осетии более 200 медиков заразились коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Более 200 медработников заразились коронавирусом в Северной Осетии, сообщили ТАСС в четверг в Минздраве республики.

"В Северной Осетии общее число заразившихся медиков превысило 200 человек. Одна врач скончалась", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве уточнили, что умерла врач-терапевт 1971 года рождения, она работала в поликлинике №1, у нее был подтвержден коронавирус.

Всего в Северной Осетии зарегистрировано 1 436 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 1 107 человек находятся на амбулаторном лечении, 10 человек умерли, 256 человек выздоровели.