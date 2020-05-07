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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии более 200 медиков заразились коронавирусом

Одна врач умерла

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Более 200 медработников заразились коронавирусом в Северной Осетии, сообщили ТАСС в четверг в Минздраве республики.

"В Северной Осетии общее число заразившихся медиков превысило 200 человек. Одна врач скончалась", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве уточнили, что умерла врач-терапевт 1971 года рождения, она работала в поликлинике №1, у нее был подтвержден коронавирус.

Всего в Северной Осетии зарегистрировано 1 436 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 1 107 человек находятся на амбулаторном лечении, 10 человек умерли, 256 человек выздоровели.

 

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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