В ВОЗ обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом в России

ЖЕНЕВА, 7 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом за последнюю неделю числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

Обратив внимание на снижение с 12 апреля ежедневно регистрируемых случаев заболевания в европейском регионе в целом, он отметил: "К сожалению, мы не можем сказать этого обо всех странах". "Ситуация на востоке региона по-прежнему вызывает обеспокоенность. В Белоруссии, Казахстане, Российской Федерации и на Украине число новых случаев за последнюю неделю выросло", - констатировал директор регионального бюро.

Клюге сообщил, что на этой неделе в Таджикистане находится миссия экспертов ВОЗ. Она работает вместе с властями и специалистами этой страны по вопросам реагирования на вспышку коронавируса. "Это последняя по времени из более 60 миссий, которые мы направили в разные страны Европейского региона во время этой пандемии", - отметил он.

По словам директора, на настоящий момент в 43 странах региона полностью или частично введены ограничительные меры в связи с коронавирусом. При этом 32 государства "продвигаются к облегчению некоторых из мер в области здравоохранения и в общественной сфере, поскольку им удалось подавить передачу вируса". Клюге предупредил в этой связи, что "положение остается очень хрупким" и может быстро ухудшиться, если "переходный период не будет тщательно спланирован".

Ситуация накануне празднования Дня Победы

Всемирная организация здравоохранения положительно оценивает решения правительств ряда стран, которые отложили или скорректировали проведение Дня Победы из-за пандемии коронавируса, сообщил Клюге.

"Приближается очень важная дата - День Победы, 9 мая, - отметил он. - И я бы хотел дать высокую оценку действиям правительств, которые приняли смелое решение отложить или скорректировать проведение праздника, поставив здоровье людей во главу угла. Мы со всем уважением относимся к этой исторической дате, но это действительно время для поиска альтернативных решений, которые бы не ставили под угрозу жизнь населения".

Из 43 стран, которые вводили ограничительные меры, 32 постепенно начинают отменять их, отметил директор бюро. "Но это не значит, - подчеркнул он, - что карантин и самоизоляция способствовали исчезновению вируса. Поэтому снятие ограничительных мер должно осуществляться осторожно и постепенно, основываясь на рекомендациях ВОЗ. Время не праздновать, а готовиться".

Президент России Владимир Путин 16 апреля сообщил о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада на Красной площади. Он отметил, что шествие "Бессмертного полка" и парад пройдут в этом году в более поздние сроки. 28 апреля президент сообщил, что 9 мая состоится авиационный парад и дадут салюты в городах.