Миронов предложил снизить стоимость обучения в вузах на период пандемии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову письмо с просьбой сделать перерасчет стоимости обучения в вузах во втором семестре в связи с пандемией коронавируса.

"В мой адрес поступают обращения с просьбой поддержать студентов, получающих образование на платной основе. Многие из них заключали договоры с вузами об оказании платных образовательных услуг в очной и очно-заочной формах. Эти договоры не предполагают дистанционного обучения. Поскольку все мы столкнулись с эпидемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией, студенты стали слушать лекции дистанционно, но вузы при этом стоимость обучения не изменили", - цитирует Миронова его пресс-служба.

По его словам, в обращении к министру также содержится просьба о снижении или отмене платы за наем помещений в студенческих общежитиях на период пандемии. "Оба вопроса нужно решать срочно, потому что самоизоляция и без того сильно ухудшила материальное положение студентов", - заключил глава справороссов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.