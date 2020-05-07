{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Миронов предложил снизить стоимость обучения в вузах на период пандемии

Лидер "Справедливой России" направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову письмо с просьбой сделать перерасчет за второй семестр

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову письмо с просьбой сделать перерасчет стоимости обучения в вузах во втором семестре в связи с пандемией коронавируса.

"В мой адрес поступают обращения с просьбой поддержать студентов, получающих образование на платной основе. Многие из них заключали договоры с вузами об оказании платных образовательных услуг в очной и очно-заочной формах. Эти договоры не предполагают дистанционного обучения. Поскольку все мы столкнулись с эпидемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией, студенты стали слушать лекции дистанционно, но вузы при этом стоимость обучения не изменили", - цитирует Миронова его пресс-служба.

По его словам, в обращении к министру также содержится просьба о снижении или отмене платы за наем помещений в студенческих общежитиях на период пандемии. "Оба вопроса нужно решать срочно, потому что самоизоляция и без того сильно ухудшила материальное положение студентов", - заключил глава справороссов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия"Фальков, Валерий Николаевич
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Спикер парламента Армении назвал недопустимым пересмотр итогов Великой Отечественной войны
Арарат Мирзоян подчеркнул также, что Великая Отечественная война должна служить примером единого порыва разных народов для защиты достоинства и свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС