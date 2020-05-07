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Премьер Грузии заявил, что страна с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов

Георгий Гахария уточнил, что с 15 июня в республике возобновится внутренний туризм
Премьер Грузии Георгий Гахария Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0
Описание
Премьер Грузии Георгий Гахария
© Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

ТБИЛИСИ, 7 мая. /ТАСС/. Грузия откроется 15 июня для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему туристов из-за рубежа. Об этом сообщил в четверг премьер-министр республики Георгий Гахария во время презентации антикризисного плана по туризму.

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"У правительства Грузии есть план, и он осуществится - с 15 июня Грузия откроется для предоставления услуг внутреннего туризма, а с 1 июля Грузия будет готова к тому, чтобы принять иностранных туристов. Мы это сделаем как путем создания коридоров безопасности на сухопутных границах с соседними странами, так и за счет создания коридоров безопасности посредством переговоров с интересными для нас с туристической точки зрения государствами", - сказал глава правительства.

Как подчеркнул Гахария, "эти переговоры уже начаты" и Грузия будет "одной из первых стран, которые откроют свои границы и инфраструктуру для того, чтобы принять гостей из-за рубежа". Он отметил, что с 1 июля "поэтапно должно возобновиться" авиасообщение с другими государствами.

В Грузии из-за пандемии на период с 21 марта по 22 мая объявлен режим ЧП. Кроме того, каждый день с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Республика с 18 марта ввела запрет на въезд иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение со всеми государствами.

Согласно последним данным, в стране выявлено 615 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией были доставлены на родину из-за рубежа. 275 человек выздоровели. На карантине находятся около 5 тысяч человек, в стационарах - 491, девять пациентов умерли.

Теги
ГрузияГахария, ГеоргийПандемия коронавируса нового типа
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