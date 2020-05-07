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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму введут масочный режим с 12 мая

Глава республики Сергей Аксенов поручил проверить наличие масок на складах и в аптечной сети региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Крыма с 12 мая обяжут всех жителей региона носить медицинские маски и марлевые повязки при посещении общественных мест и поездках в транспорте, чтобы не допустить распространения нового коронавируса из-за возобновления работы части предприятий в период пандемии, заявил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности. С 1 мая были сняты ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, в частности парикмахерских, автомагазинов и химчисток. С 18 мая власти региона расширят список допущенных к работе в период пандемии организаций.

"С 12 мая вводится в Крыму масочный режим в общественных местах. Но люди должны понимать, что в данном случае маски не обязательно должны быть медицинскими, их можно пошить самим. При этом их нужно носить только в общественных местах, при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение, то маска не нужна", - сказал Аксенов.

Он также поручил вице-премьеру - министру труда и соцзащиты Крыма Елене Романовской проверить наличие масок на складах и в аптечной сети региона.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 1 881 человек: дома - 946 человек, в стационарах - 154 человека, в обсерваторах находится 781 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 168 положительных тестов на коронавирус. Из них на лечении 126 человек, выздоровел 41 человек, умер один.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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