В Крыму введут масочный режим с 12 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Крыма с 12 мая обяжут всех жителей региона носить медицинские маски и марлевые повязки при посещении общественных мест и поездках в транспорте, чтобы не допустить распространения нового коронавируса из-за возобновления работы части предприятий в период пандемии, заявил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности. С 1 мая были сняты ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, в частности парикмахерских, автомагазинов и химчисток. С 18 мая власти региона расширят список допущенных к работе в период пандемии организаций.

"С 12 мая вводится в Крыму масочный режим в общественных местах. Но люди должны понимать, что в данном случае маски не обязательно должны быть медицинскими, их можно пошить самим. При этом их нужно носить только в общественных местах, при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение, то маска не нужна", - сказал Аксенов.

Он также поручил вице-премьеру - министру труда и соцзащиты Крыма Елене Романовской проверить наличие масок на складах и в аптечной сети региона.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 1 881 человек: дома - 946 человек, в стационарах - 154 человека, в обсерваторах находится 781 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 168 положительных тестов на коронавирус. Из них на лечении 126 человек, выздоровел 41 человек, умер один.