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75-летие Победы

Роскартография разработала для всех городов-героев граффити к 75-летию Победы

На каждом изображении отражена военная карта с направлениями фронтовых операций

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Роскартография разработала на основе картографических материалов атласа сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов индивидуальные макеты художественных рисунков - граффити - для использования при оформлении зданий и сооружений всех 13 городов-героев. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"К юбилею Великой Победы Роскартография разработала макеты граффити для 13 городов-героев: Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга), Сталинграда (Волгограда), Севастополя, Керчи, Тулы, Новороссийска, Смоленска, Мурманска, Минска, Бреста (для комплекса "Брестская крепость-герой"), Киева, Одессы. На каждом изображении отражена военная карта с направлениями фронтовых операций, связанных с каждым городом", - сказали в пресс-службе.

Скачать макет граффити можно с сайта Роскартографии, там же находится справочная информация о каждом городе-герое. Кроме того, можно использовать специальный хештег #КартыПобеды в соцсетях.

"На каждом изображении содержится фрагмент карты военных лет, относящейся к фронтовым операциям, связанным с конкретным городом", - уточнили в ведомстве.

Ранее Роскартография к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовила и выпустила военно-исторический атлас сражений 1941-1945 годов и специализированный историко-туристический атлас "Дорогами воинской славы 1941-1945".

Теги
Россия75-летие Победы
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