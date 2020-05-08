Тело Гитлера: останки одних нацистов нашли, других разыскивают до сих пор

После 1945 года сомневались в смерти Гитлера и Бормана. Места захоронения Ариберта Хайма и Алоиса Бруннера неизвестны по сей день

Поражение во Второй мировой лидеры Рейха могли предчувствовать заранее — так считают аргентинские археологи, обнаружившие в полосе дождевых лесов Южной Америки убежище, предположительно выстроенное нацистами в начале 1940-х. На стене здания — гигантская свастика, и все готово для приема гостей, однако следов того, что гитлеровцы смогли добраться до своего последнего приюта в глуши мира, не обнаружено. Вероятно, что-то помешало их приходу — слишком быстрое наступление Красной армии или разногласия в собственной среде.

Не пригодилась элите Третьего рейха и лучшая подлодка Гитлера U-3523. В мае 1945-го ее потопили британцы, а то, как они это сделали, породило легенду. Из-за ошибки при передаче данных с бомбардировщика королевской авиации остатки U-3523 искали в другой части морского дна — и не могли найти до 2018 года. Слухи о последнем корабле фюрера, якобы увезшем с берегов Европы нацистов, после чего исчезнувшем с радаров, будоражили умы во всем мире. Подлодку все еще не подняли — кто мог скрываться на ее борту в момент гибели, доподлинно неизвестно. Следы Гитлера ведут в... 30 апреля 1945-го Гитлер свел счеты с жизнью, но слухи о том, что он мог спастись, появились тотчас же. Причина — плохая сохранность трупа, который сам же нацистский лидер распорядился сжечь. Когда двумя днями ранее партизаны повесили Бенито Муссолини, над телом фашистского дуче надругались. Фюрер боялся, что его останки обезобразят, потому приказал изуродовать их сам.

Описание Союзные войска возле могилы, где обнаружили останки Адольфа Гитлера и Евы Браун, 1945 год © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images

Позже тело нацистского вождя расчленили. Советские власти не стали хоронить Гитлера из опасения, что на месте его упокоения станут собираться нацисты. Сохранили только часть черепа и челюсть. Их увезли в Москву, а тело выбросили в реку Бидериц. Кости основателя Третьего рейха легли на дно, превратившись в невостребованный прах посреди пучины.

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Потеря доверия между бывшими союзниками сделала невозможным международное исследование останков Гитлера. Практически сразу же они превратились в часть большой политической игры. Ведь если Гитлер бежал из Германии, то помощь ему могли оказать иностранные державы — и возможно, именно они позволяли ему скрываться дальше. Тень ложилась на Испанию, Аргентину, Ватикан и даже Соединенные Штаты и Великобританию. Появились книги, авторы которых утверждали: Гитлер спасся. Во времена холодной войны казалось, что в этом деле еще долго не будет поставлена точка. Идентифицировать Гитлера помогли его зубы. У дантиста фюрера Гуго Блашке сохранились их рентгеновские снимки. По просьбе союзников еще в 1940-е годы врач составил зубную формулу своего клиента: она оказалась необычной из-за того, что фюрер пренебрегал визитами к стоматологу. С этими данными на руках французские эксперты посетили Москву, где исследовали сохранившуюся челюсть. Совпадение оказалось полным. Французский патологоанатом Филипп Шарлье утверждал: "Это подлинные зубы, у нас нет ни малейших сомнений. Гитлер действительно умер в 1945 году". Споры об участи вождя нацистов ушли в область ненаучных гипотез. Однако для этого понадобилось время: экспертиза состоялась только в 2018 году. Борман покидает бункер Своего личного секретаря Мартина Бормана Гитлер называл "человеком, без которого невозможно выиграть Вторую мировую войну". На протяжении 1940-х влияние Бормана среди нацистов постоянно росло. В 1941 году он получил престижное назначение на пост начальника партийной канцелярии НСДАП и смог серьезно потеснить своих конкурентов. В мае 1945-го именно ему фюрер доверил свое завещание. Борман единственный из ближнего круга Гитлера сохранил присутствие духа: он смог покинуть бункер фюрера в попытке выбраться из советского окружения.

Описание Бункер фюрера, 1947 год © ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

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По горячим следам обнаружить беглеца не сумели. 20 ноября 1945 года его судили заочно и, как и других нацистских бонз, приговорили к смертной казни. Тогда же установили слежку за женой Бормана в надежде, что супруг выйдет с ней на связь, а лицам, владеющим информацией о нем, пообещали вознаграждение. Деньги можно было получить еще в 1960-е: тогда ФРГ оценивала голову ближайшего помощника Гитлера в 100 тыс. дойчмарок. Однако информаторов, достойных внимания, не находилось. Появилась версия, которую нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть. Сотрудник нацистских спецслужб Рейнхард Гелен опубликовал книгу, в которой утверждал, что Мартин Борман являлся... тайным сотрудником советских спецслужб. Это значило, что найти его будет невозможно: следы ускользнувшего гитлеровского министра "вели" из берлинского бункера прямиком в Москву.

Запутывали дело Бормана показания главы молодежной организации нацистов Артура Аксмана. Тот утверждал, что спасался бегством из бункера в одной группе с Борманом, и только позже их пути разошлись. Вместе нацистские лидеры добрались до моста через реку Шпрее, по которому пробовали ее пересечь, прячась за танком. Но в мост попал снаряд, которым ранило и Бормана. Несмотря на это, он продолжил путь. Нацисты перебрались через реку и отправились пешком по железнодорожным путям. Однако дальше Аксман предпочел спасаться в одиночку. Но в неразберихе он наткнулся на советский патруль и спешно вернулся назад, где обнаружил Бормана вместе с врачом Гитлера Людвигом Штумпфеггером лежащими на земле. Разбираться, в чем дело, времени не оставалось. Достаточно было того, что Аксман посчитал обоих убитыми. В 1960-е на месте, указанном Аксманом, провели раскопки, но... ничего не нашли. Мрак вокруг последних часов жизни Бормана еще более сгустился.

Описание Раскопки на месте, где искали останки Мартина Бормана, 1965 год © Kurt Hamann/ullstein bild via Getty Images

Тайна сохранялась еще десять лет, пока в 1972 году тело Бормана не было обнаружено всего в 12 метрах от точки, указанной Аксманом. Произошло это во время строительных работ. Останки нациста идентифицировали благодаря данным о его зубной формуле, полученным от дантиста фюрера, а в 1998 году к вопросу вернулись вновь и провели генетическую экспертизу.

Описание Череп, найденный в Берлине в 1972 году © AP Photo

Останки Бормана идентифицировали, кремировали, и в 1999 году прах развеяли над Балтийским морем. Однако даже после этого сторонники теории заговора не сдались. По их мнению, Борман жил до старости в Парагвае, а после смерти его тело транспортировали в Берлин и закопали рядом с "точкой Аксмана". В деле якобы замешаны западногерманские спецслужбы, желавшие снять с себя ответственность за многолетние бесплодные поиски, а также власти самого Парагвая, тайно признавшиеся в укрывательстве, но официально стремившиеся очиститься от всех обвинений. Разумеется, ни подтвердить, ни опровергнуть эту точку зрения невозможно. Аргентина манит наци То, что не смог сделать Борман, — бежать из Германии — удалось многочисленным нацистам более низкого ранга. В 2020 году охотники за преступниками Третьего рейха обнаружили список 12 тыс. членов гитлеровской партии, нашедших себе сравнительно безопасное убежище в Аргентине. Большинство из них прожило в этой стране до старости. Но некоторые — в их числе известный своей жестокостью гестаповец Адольф Эйхман — были выслежены и арестованы. Их ждал суд, казнь или длительное тюремное заключение.

Описание Адольф Эйхман в тюремной камере, 1961 год © Bettmann/Getty Images

Массовое бегство нацистов в Аргентину стало возможным благодаря диаспоре эмигрантов из Германии и Италии, пользовавшейся в Буэнос-Айресе политическим влиянием. В период с 1930 по 1938 год у власти сначала был президент Урибуру, а затем Хусто, сочувствовавшие нацистам. В послевоенное время во главе страны находился генерал Хуан Доминго Перон. Как утверждают противники политика, он распорядился помогать нацистам: были разработаны обходные пути и благовидные прикрытия, благодаря которым они могли добраться до Аргентины. На языке охотников за преступниками такие схемы называют "крысиными тропами". Они вели через юг Европы напрямую в Буэнос-Айрес, а дальше расходились по всей Латинской Америке.

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Остается открытым вопрос: какую роль в массовом бегстве нацистов из Старого Света сыграла Католическая церковь. Ее главу папу Пия XII, смертельно боявшегося коммунизма, обвиняют в нежелании дать отпор нацистам. Именно через структуры Ватикана последние из них могли покинуть Европу, не вызывая подозрений. В 2010-е годы папа Франциск, надеющийся причислить Пия к числу блаженных, открыл архивы церкви для работы историков. Им предстоит определить, какую роль священники сыграли при падении Третьего рейха и заслуживает ли их глава помещения в святцы. Маниакальная страсть к путешествиям Дети в Египте звали его дядей Тареком, а он широко улыбался в ответ и предлагал сыграть в пинг-понг. Никто не мог и представить, что сосед арабских ребятишек по неблагополучному кварталу, склонившийся под бременем лет, — в прошлом собиратель коллекции человеческих черепов, вырезавший органы здоровым людям, за что у себя на родине получил прозвище Доктор Смерть. Его имя по паспорту — Ариберт Хайм, и он покинул ФРГ только в 1960-х, поскольку до того немецкая полиция не интересовалась его врачебной карьерой на службе у нацистов. Те же охотно пользовались его услугами: доктор-убийца практиковал в лагерях Бухенвальде, Заксенхаузене и Маутхаузене.

Описание Ариберт Хайм © EPA/ZDF