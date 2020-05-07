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Пандемия коронавируса нового типа

Иеродиакон Данилова монастыря умер от осложнений, вызванных коронавирусом

У него были сердечные осложнения, сообщил наместник монастыря епископ Солнечногорский Алексий

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Иеродиакон Данилова мужского ставропигиального монастыря Димитрий (Николаев) умер в четверг от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений болезни сердца. Об этом сообщил ТАСС наместник монастыря епископ Солнечногорский Алексий (Поликарпов).

"Иеродиакон Димитрий сегодня скончался. У него были сердечные осложнения, поэтому умер он, получается, от них. Но спровоцированы они были, естественно, этим вирусом, потому что у него началось уже заболевание, и его, соответственно, поместили в больницу - в больнице он скончался", - сказал наместник монастыря.

Иеродиакон Димитрий был составителем вышедшего в монастырском издательстве "Даниловский благовестник" сборника "Псалтирь и каноны, чтомые по усопшим".

Данилов монастырь был основан святым благоверным князем Даниилом Московским не позднее 1282 года, в 1930 году имущество монастыря было конфисковано, а колокола - проданы американскому меценату Чарльзу Крейну, и до начала XXI века пребывали в Гарвардском университете. В 1983 году монастырь был возвращен Русской православной церкви (РПЦ). 12 сентября 2008 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил возвращенные из США колокола, а 17 марта 2009 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил первый звон колокольного ансамбля. Ныне в Даниловом монастыре располагаются патриаршая и синодальная резиденции, а также Синодальный отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Алексий II (патриарх)Пандемия коронавируса нового типа
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