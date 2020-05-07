Госавтоинспекция призывает родителей объяснять детям правила безопасного вождения мопедов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российская Госавтоинспекция с наступлением теплой погоды призывает родителей, несмотря на режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, заранее объяснять юным водителям правила безопасного вождения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ГУОБДД МВД России.

Там отметили, что в настоящее время в связи с пандемией коронавируса отложено начало вело- и мотосезона. Вместе с тем со временем, по мере выхода из режима самоизоляции, большую часть свободного времени на каникулах дети будут проводить на улице, в том числе катаясь на велосипедах, мопедах, скутерах. "В этой связи Госавтоинспекция рекомендует взрослым заблаговременно объяснить детям правила безопасного поведения при управлении такими средствами передвижения", - сказал представитель ведомства.

Как отметили в Госавтоинспекции, управляя мопедом, скутером, велосипедом юные участники дорожного движения часто не задумываются о своей безопасности. Более того, об этом не всегда помнят даже их родители, которые не принимают во внимание возраст детей, наличие у них навыков управления средством передвижения, а также необходимость использования шлемов и других элементов защитной экипировки. Зачастую родители игнорируют даже отсутствие у ребенка водительского удостоверения и просто дарят ему мопед, принимая его за что-то вроде игрушки или спортинвентаря, и совершенно не думая о том, к каким трагическим последствиям может привести такой подарок при несоблюдении ПДД.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения мопедом разрешено управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, тем, кто прошел обучение в автошколе, сдал соответствующие экзамены и получил в ГИБДД водительское удостоверение категории "М". За управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права несовершеннолетнему водителю по достижении им 16 лет грозит административная ответственность - штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то административную ответственность несут его законные представители.

"Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участников дорожного движения, что в праздничные и выходные дни необходимо особенно пристально контролировать детей, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения, - отметили в ведомстве. - Важно объяснить ребенку, к чему может привести подобное опасное поведение".

Со своей стороны, поскольку проблема повышения безопасности детей-водителей по-прежнему остается крайне актуальной, Госавтоинспекция также продолжит работу в этом направлении. Прежде всего сотрудники ведомства будут проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение детского травматизма, а также на популяризацию использования специальных шлемов при управлении скутером или мопедом. Кроме того, в настоящее время, когда по всей стране школьники находятся на дистанционном обучении, не посещают образовательные организации и большую часть времени проводят дома, практически во всех регионах сотрудники ГИБДД проводят для них онлайн-занятия, записывают видеоуроки, ведут прямые эфиры в социальных сетях. В рамках всероссийского интернет-марафона "Дома учим ПДД", объявленного Госавтоинспекцией, проходят различные конкурсы, челленджи, флешмобы в режиме онлайн.