{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госавтоинспекция призывает родителей объяснять детям правила безопасного вождения мопедов

Также отмечается, что за управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права несовершеннолетнему водителю грозит административная ответственность

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российская Госавтоинспекция с наступлением теплой погоды призывает родителей, несмотря на режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, заранее объяснять юным водителям правила безопасного вождения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ГУОБДД МВД России.

Там отметили, что в настоящее время в связи с пандемией коронавируса отложено начало вело- и мотосезона. Вместе с тем со временем, по мере выхода из режима самоизоляции, большую часть свободного времени на каникулах дети будут проводить на улице, в том числе катаясь на велосипедах, мопедах, скутерах. "В этой связи Госавтоинспекция рекомендует взрослым заблаговременно объяснить детям правила безопасного поведения при управлении такими средствами передвижения", - сказал представитель ведомства.

Как отметили в Госавтоинспекции, управляя мопедом, скутером, велосипедом юные участники дорожного движения часто не задумываются о своей безопасности. Более того, об этом не всегда помнят даже их родители, которые не принимают во внимание возраст детей, наличие у них навыков управления средством передвижения, а также необходимость использования шлемов и других элементов защитной экипировки. Зачастую родители игнорируют даже отсутствие у ребенка водительского удостоверения и просто дарят ему мопед, принимая его за что-то вроде игрушки или спортинвентаря, и совершенно не думая о том, к каким трагическим последствиям может привести такой подарок при несоблюдении ПДД.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения мопедом разрешено управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, тем, кто прошел обучение в автошколе, сдал соответствующие экзамены и получил в ГИБДД водительское удостоверение категории "М". За управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права несовершеннолетнему водителю по достижении им 16 лет грозит административная ответственность - штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то административную ответственность несут его законные представители.

"Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участников дорожного движения, что в праздничные и выходные дни необходимо особенно пристально контролировать детей, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения, - отметили в ведомстве. - Важно объяснить ребенку, к чему может привести подобное опасное поведение".

Со своей стороны, поскольку проблема повышения безопасности детей-водителей по-прежнему остается крайне актуальной, Госавтоинспекция также продолжит работу в этом направлении. Прежде всего сотрудники ведомства будут проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение детского травматизма, а также на популяризацию использования специальных шлемов при управлении скутером или мопедом. Кроме того, в настоящее время, когда по всей стране школьники находятся на дистанционном обучении, не посещают образовательные организации и большую часть времени проводят дома, практически во всех регионах сотрудники ГИБДД проводят для них онлайн-занятия, записывают видеоуроки, ведут прямые эфиры в социальных сетях. В рамках всероссийского интернет-марафона "Дома учим ПДД", объявленного Госавтоинспекцией, проходят различные конкурсы, челленджи, флешмобы в режиме онлайн.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Спикер парламента Армении назвал недопустимым пересмотр итогов Великой Отечественной войны
Арарат Мирзоян подчеркнул также, что Великая Отечественная война должна служить примером единого порыва разных народов для защиты достоинства и свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС