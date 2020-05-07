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Пандемия коронавируса нового типа

Умер архимандрит Амвросий из монастыря в Иванове

Медики подозревали у него коронавирусную инфекцию

ИВАНОВО, 7 мая. /ТАСС/. Архимандрит Амвросий (Юрасов), служивший в Введенском женском монастыре в Иванове, умер. Об этом сообщили в четверг в официальной группе монастыря в социальной сети "ВКонтакте"

"Батюшка ушел к Господу", - говорится в сообщении.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что архимандрит ранее был госпитализирован с симптомами заболевания, вызванного коронавирусом.

Как сообщил ТАСС отец Елеазар, архимандрит Амвросий "всегда был склонен к пневмониям, для него это было очень опасно, "буквально за три минуты до перевода в реанимацию он причастился, затем пересел на кушетку и потерял сознание".

Как отмечается на странице архимандрита в Facebook, он умер на 82-м году жизни. 4 мая на странице сообщалось, что у архимандрита обнаружено двухстороннее воспаление легких и есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Утром 7 мая на странице появилось сообщение о том, что архимандрит находится в реанимации на искусственном дыхании и введен в искусственную кому.

В настоящий момент Введенский храм, являющийся одним из самых больших и посещаемых в Иванове, закрыт для прихожан.

Архимандрит Амвросий (в миру Александр Юрасов) являлся основателем и духовным руководителем Введенского женского монастыря в Иванове. Известен как православный писатель, редактор и основатель общества "Радонеж", является автором множества книг, тираж которых превышает 1 млн экземпляров. В 2011 году был принят в Союз писателей России.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия коронавируса нового типа
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