Укрепления по образцу 1944 года восстановили на склонах Сапун-горы в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Реконструкция дзотов, орудийных площадок и окопов по образцу 1944 года завершилась в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике на склонах Сапун-горы, где 76 лет назад состоялся главный бой за освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщил журналистам в четверг директор музея Николай Мусиенко. Работы проводились в рамках комплексной реконструкции мемориала, в четверг здесь прошло первое торжественное мероприятие, приуроченное к годовщине штурма Сапун-горы. Сапун-гора - отрог Внешней гряды Крымских гор, возвышающийся над пригородом Севастополя. Здесь находился один из рубежей во время обороны города, а при освобождении здесь проходил один из наиболее значимых штурмов. Первый военно-полевой музей был открыт через год после освобождения Севастополя, а сейчас на высоте большой мемориальный комплекс, включающий парк, часовню, мемориальные стены, обелиск воинам-освободителям и вечный огонь, диораму штурма Сапун-горы и выставку военной техники под открытым небом. "Сейчас реконструируем поле боя, постараемся сделать, чтобы это было близко к 1944 году. Внизу мы создали уже два блиндажа, работаем над созданием еще двух; появились металлический колпак и дот. Восстановили инженерные сооружения, окопы, установили орудия - например, немецкую 203-мм гаубицу, которых в мире всего три", - сказал Мусиенко. Новый мемориал Новые музейные объекты расположены на склоне под диорамой "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.". Выставленная здесь немецкая техника осталась, по словам Мусиенко, со времен боев, также будут представлены образцы советского вооружения.

"Мы хотели показать, в том числе, битву советских и немецких конструкторов. Если немцы придумали "Пантер", то мы должны придумать что-то, какое-то орудие в ответ с большими характеристиками. Например, в 1941 году были 45-мм орудия [использовалось против бронетехники] с коротким стволом, но немцы укрепили броню, и мы выпустили орудия с удлиненным стволом. Мы будем показывать и рассказывать, как несмотря на разрушение заводов, эвакуацию, выпускали военную продукцию", - отметил директор музея. Также планируется установить новый мемориал. "Мы нашли место, где [Герой Советского Союза Степан] Погодаев повторил подвиг Александра Матросова - закрыл собой немецкий дот, там будет памятник", - пояснил Мусиенко. Директор музея уточнил, что новая экспозиция на склоне Сапун-горы - одно из мероприятий большого комплекса ремонтных работ, которые шли здесь несколько месяцев и завершились ко Дню Победы. Были обновлены и проложены новые инженерные коммуникации, заменено покрытие аллей, отреставрированы пять имеющихся на территории мемориального комплекса памятников. Создана аллея "Бессмертного полка" с портретами защитников и освободителей Севастополя, аллея "Слава русскому оружию", где выставлена военная техника. За зданием диорамы на огромных щитах выставлены копии барельефов, отражающие разные периоды войны, и их описание. Благодаря современной аудиосистеме транслируется экскурсия по выставке на трех языках. В День Победы 9 мая около Обелиска Славы воинам-освободителям будет вновь зажжен Вечный огонь, который на время ремонта переносили в основное здание музея и поддерживали в специальной лампаде. Первые венки и мини-парад В четверг впервые после ремонта около обелиска прошло торжественное мероприятие. В годовщину штурма Сапун-горы, который начался 7 мая 1944 года, к памятнику возложили цветы руководство города и Черноморского флота (Севастополь является его главной базой). Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло без зрителей, парадная группа и гости были в медицинских масках.