Укрепления по образцу 1944 года восстановили на склонах Сапун-горы в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Реконструкция дзотов, орудийных площадок и окопов по образцу 1944 года завершилась в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике на склонах Сапун-горы, где 76 лет назад состоялся главный бой за освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщил журналистам в четверг директор музея Николай Мусиенко. Работы проводились в рамках комплексной реконструкции мемориала, в четверг здесь прошло первое торжественное мероприятие, приуроченное к годовщине штурма Сапун-горы.
Сапун-гора - отрог Внешней гряды Крымских гор, возвышающийся над пригородом Севастополя. Здесь находился один из рубежей во время обороны города, а при освобождении здесь проходил один из наиболее значимых штурмов. Первый военно-полевой музей был открыт через год после освобождения Севастополя, а сейчас на высоте большой мемориальный комплекс, включающий парк, часовню, мемориальные стены, обелиск воинам-освободителям и вечный огонь, диораму штурма Сапун-горы и выставку военной техники под открытым небом.
"Сейчас реконструируем поле боя, постараемся сделать, чтобы это было близко к 1944 году. Внизу мы создали уже два блиндажа, работаем над созданием еще двух; появились металлический колпак и дот. Восстановили инженерные сооружения, окопы, установили орудия - например, немецкую 203-мм гаубицу, которых в мире всего три", - сказал Мусиенко.
Новый мемориал
Новые музейные объекты расположены на склоне под диорамой "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.". Выставленная здесь немецкая техника осталась, по словам Мусиенко, со времен боев, также будут представлены образцы советского вооружения.
"Мы хотели показать, в том числе, битву советских и немецких конструкторов. Если немцы придумали "Пантер", то мы должны придумать что-то, какое-то орудие в ответ с большими характеристиками. Например, в 1941 году были 45-мм орудия [использовалось против бронетехники] с коротким стволом, но немцы укрепили броню, и мы выпустили орудия с удлиненным стволом. Мы будем показывать и рассказывать, как несмотря на разрушение заводов, эвакуацию, выпускали военную продукцию", - отметил директор музея.
Также планируется установить новый мемориал. "Мы нашли место, где [Герой Советского Союза Степан] Погодаев повторил подвиг Александра Матросова - закрыл собой немецкий дот, там будет памятник", - пояснил Мусиенко.
Директор музея уточнил, что новая экспозиция на склоне Сапун-горы - одно из мероприятий большого комплекса ремонтных работ, которые шли здесь несколько месяцев и завершились ко Дню Победы. Были обновлены и проложены новые инженерные коммуникации, заменено покрытие аллей, отреставрированы пять имеющихся на территории мемориального комплекса памятников. Создана аллея "Бессмертного полка" с портретами защитников и освободителей Севастополя, аллея "Слава русскому оружию", где выставлена военная техника.
За зданием диорамы на огромных щитах выставлены копии барельефов, отражающие разные периоды войны, и их описание. Благодаря современной аудиосистеме транслируется экскурсия по выставке на трех языках. В День Победы 9 мая около Обелиска Славы воинам-освободителям будет вновь зажжен Вечный огонь, который на время ремонта переносили в основное здание музея и поддерживали в специальной лампаде.
Первые венки и мини-парад
В четверг впервые после ремонта около обелиска прошло торжественное мероприятие. В годовщину штурма Сапун-горы, который начался 7 мая 1944 года, к памятнику возложили цветы руководство города и Черноморского флота (Севастополь является его главной базой). Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло без зрителей, парадная группа и гости были в медицинских масках.
"У каждого в сердце этот великий праздник. И мы не можем не провести [памятное мероприятие], хотя бы в таком ограниченном составе, - если бы не коронавирус, здесь были бы сотни людей. Событие, в годовщину которого мы возложили цветы к обновленному мемориалу, это апофеоз битвы за Севастополь - 7 мая здесь происходили самые драматичные события, сотни наших бойцов полегли на этих высотах, чтобы освободить Севастополь", - сказал после возложения врио губернатора Михаил Развожаев.
На площадке около здания диорамы, откуда видна долина, по которой на штурм шли советские войска, прошел мини-парад. В 2018-2019 годах специалисты Черноморского флота восстановили несколько единиц техники, изготовленной в годы Великой Отечественной войны и экспонировавшейся в музее. Много лет она просто стояла на постаментах, однако военные специалисты смогли вернуть на ход танки Т-34 и ИС-2, самоходные установки, орудия полевой реактивной артиллерии БМ-13 (более известные как "Катюши") и другие. "Мы старались сохранить все элементы, все узлы, что-то нам действительно удалось отреставрировать", - отметил директор музея Мусиенко.
В годовщину штурма Сапун-горы танки, самоходные установки и другие машины проехали по площадке мемориального комплекса и выполнили несколько технических элементов.
Сержант ЧФ, молодой техник Евгений Приймаков рассказал ТАСС, что Т-34, которым он управляет, был отреставрирован два года назад - его пришлось перебрать буквально по винтикам. В составе экипажа этого танка техник ЧФ дважды принимал участие в параде в День Победы в Севастополе. В этом году он также должен был пройти в парадной колонне, однако, как ранее сообщалось, большинство праздничных мероприятий пришлось отменить из-за ситуации с коронавирусом.
"Конечно, гордость берет, что мы смогли их восстановить, что нас допустили до управления этими танками; гордость за наших дедов, которые делали такую технику. В отличие от современных танков, у них нет гидравлических систем для поворота и тормозов, и чтобы поворачивать и останавливаться, нужно приложить немного больше усилий - а в целом водить их так же, те же рычаги. Да, современные танки быстрее, чем эти "старички", им же больше 70 лет, но если вернуть им элементы вооружения (сейчас они сняты из соображений безопасности), то можно хоть завтра в бой. Ветераны, когда мы первый Т-34 восстановили, подходили и благодарили со слезами на глазах", - сообщил Приймаков.
Продолжение ремонта
По словам Мусиенко, до конца года планируется начать второй этап ремонтных работ на Сапун-горе. "Также будет открыто ретрофотоателье, кафе, где можно перекусить. Кроме того, делаем два класса для занятий с детьми за зданием диорамы. У нас в Севастополе есть несколько общественных организаций, которые занимаются спортивным ориентированием, радиолюбители - и думаю, что этот процесс мы наладим при помощи Российского военно-исторического общества. Там же будем заниматься с победителями наших исторических конкурсов", - добавил Мусиенко.
Также музей рассчитывает обновить покрытие на смотровых площадках и фасад здания диорамы, а далее - провести ремонт внутри него и отреставрировать само полотно и предметный план произведения. "Мы пригласили военных художников, они обследовали [полотно диорамы], выдали рекомендации. Сначала сделаем здание: крыша, фасад, электричество и прочее. И только потом начнем работы внутри", - пояснил собеседник.