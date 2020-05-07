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75-летие Победы

Спикер парламента Армении назвал недопустимым пересмотр итогов Великой Отечественной войны

Арарат Мирзоян подчеркнул также, что Великая Отечественная война должна служить примером единого порыва разных народов для защиты достоинства и свободы

ЕРЕВАН, 7 мая. /ТАСС/. Попытки снижения значимости Великой Отечественной войны, а также переосмысления ее итогов являются недопустимыми для Армении. Об этом в четверг в ходе онлайн-конференции парламентского собрания "Эстафета памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил спикер Национального собрания (парламента) республики Арарат Мирзоян.

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"Великая Отечественная война должна служить примером единого порыва разных народов и национальностей для защиты достоинства и свободы. Мы обязаны хранить память об этой войне и решительно противостоять любым попыткам принизить ее значение и пересмотреть ее итоги", - отметил спикер армянского парламента.

По словам Мирзояна, армянский народ пожертвовал многим для достижения Победы в Великой Отечественной войне. "Это общая Победа всех народов над злом. Память об этой Победе должна сплачивать народы на пути к лучшему будущему, на что так надеялись участники войны", - добавил глава парламента Армении.

Цена Победы

"Великая Победа была достигнута также благодаря самоотверженности и отваге более 600 тыс. армян. Сотни тысяч наших соотечественников во имя Победы пали на фронтах Великой Отечественной войны. Свыше 100 сыновей нашего народа удостоены звания Героя Советского Союза, в их числе и такие славные полководцы, как маршалы [Иван] Баграмян и [Амазасп] Бабаджанян. Хочу отметить роль наших разведчиков - Геворка и Гоар Вартанянов", - подчеркнул Мирзоян.

Как отметил председатель законодательного органа республики, мировое сообщество обязано сделать все для того, чтобы трагические события прошлого никогда не повторялись. "Народы должны жить в мире и согласии, не зная ужасов разжигания войны, национализма и ксенофобии", - отметил он.

Мирзоян также добавил, что необходимо выработать новые подходы, а также повысить степень взаимодействия в рамках межпарламентского сотрудничества в вопросах обеспечения мира и безопасности. "Завершая, я хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, поздравить всех тех, чьи родные и близкие ценой своей жизни принесли эту победу. Каждый из нас особой нитью связан с этой Победой", - подчеркнул он.

За годы Великой Отечественной войны из Советской Армении в армию было призвано более 600 тыс. человек. Более 70 тыс. армян были награждены орденами и медалями, 103 из них получили звание Героя Советского Союза. Более 60 генералов-армян в годы войны командовали крупными армейскими соединениями.

Теги
Армения75-летие Победы
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