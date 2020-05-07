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75-летие Победы

Телеканалы заложили в сетки вещания на 9 мая 20 минут для трансляции обращения Путина

Трансляция будет идти с 10:00 утра до 10:20 мск

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. В День Победы телеканалы будут транслировать обращение президента Владимира Путина.

Согласно опубликованным программным сеткам, трансляция "75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина" будет идти с 10:00 утра до 10:20.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что, как ожидается, 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и "выступит перед россиянами в районе 10 утра".

Российские телеканалы 9 мая покажут зрителям военную классику, современные сериалы и Парад Победы 1945 года.

В том числе легендарные картины "В бой идут одни старики", "Офицеры" - в цвете. Премьеру третьего сезона сериала "Диверсант" - "Диверсант. Крым" в постановке режиссера Дмитрия Иосифова, расширенную версию российского военного фильма "Т-34" Алексея Сидорова, музыкальный спецпроект "Белые журавли. Квартирник в День Победы" и многие другие проекты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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