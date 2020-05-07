Послы стран СНГ посадили сирень у посольства России в Пекине в честь 75-летия Победы

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Дипломаты стран СНГ посадили в четверг на территории посольства России в Китае кусты сирени в рамках акции "Сирень Победы", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как отметил на торжественной церемонии посол России в Китае Андрей Денисов, сирень цветет в конце апреля или начале мая, и именно букетами из цветов этого растения встречали советских воинов-освободителей жители европейских городов весной 1945-го года. "У всех нас свои семейные истории, свои линии родства, но главное, что все мы потомки, наследники, а значит и продолжатели тех, кто пережил эти события 75-летней давности", - сказал он.

"Помнить об этом нужно не только в дни особых дат, но и всегда. Это наш долг, долг перед теми, кто 75 лет назад спас мир от абсолютного зла, каковым был гитлеровский фашизм", - подчеркнул дипломат.

В рамках празднования Дня Победы в диппредставительстве также состоялся торжественный концерт. Дипломаты и ученики школы при посольстве РФ исполнили для гостей традиционные для этого праздника фронтовые песни и другие композиции о войне. Среди них: "Катюша", "Песня фронтового шофера", "Дети без войны", "Огонек", "Священная война" и "День Победы".

Зрители также почтили память павших в Великой Отечественной волне минутой молчания. Кульминацией торжеств стал просмотр российской кинокартины "Т-34" (2019) режиссера Алексея Сидорова.